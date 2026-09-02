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Gündem Bakan Çiftçi, Kızılay’a kan bağışladı
Gündem

Bakan Çiftçi, Kızılay’a kan bağışladı

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Bakan Çiftçi, Kızılay’a kan bağışladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ile beraber Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bugün Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürümüz Ali Fidan ile birlikte Türk Kızılay’a kan bağışında bulunduk. Belki hiç tanımadığımız birinin duasına, umuduna, şifasına vesile oluruz. İmkanı olan herkesi bu iyilik hareketine destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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