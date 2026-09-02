Bakan Çiftçi, Kızılay’a kan bağışladı

Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bugün Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürümüz Ali Fidan ile birlikte Türk Kızılay’a kan bağışında bulunduk. Belki hiç tanımadığımız birinin duasına, umuduna, şifasına vesile oluruz. İmkanı olan herkesi bu iyilik hareketine destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.