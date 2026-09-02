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Gündem Şemsiyeleri hazırlayın! Gök gürültülü sağanak İstanbul’a yaklaşıyor
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Şemsiyeleri hazırlayın! Gök gürültülü sağanak İstanbul’a yaklaşıyor

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Şemsiyeleri hazırlayın! Gök gürültülü sağanak İstanbul’a yaklaşıyor

İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını, İstanbulluların cuma günü yağışa ve ağır hava koşullarına hazırlıklı olması gerektiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, İstanbul’da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İstanbulluların cuma günü yağışa karşı tedbirli olması, ağır hava koşullarına hazırlıklı bulunması öneriliyor.

Kentte 5 günlük en düşük ve en yüksek sıcaklık değişimleri ise şöyle:

Yarın: 21/29 derece

4 Eylül: 21/27 derece

5 Eylül: 21/31 derece

6 Eylül: 22/32 derece

7 Eylül: 21/28 derece

8 Eylül: 20/27 derece.

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