Türkiye’nin en pahalı suyunu satan MESKİ, şehri 5 gün susuz bıraktı: Skandalın altından CHP’nin imalat hatası çıktı

yeniakit.com.tr

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin su krizini yönetememesi ve CHP’li yönetimin halen utanmadan algı operasyonuna kalkışmasına yönelik çarpıcı bir açıklama yayınladı.

Aldemir’in açıklamaları şöyle:

Kıymetli Mersinli hemşehrilerim, Mersin, ne yazık ki günlerdir ciddi bir yönetim kriziyle karşı karşıyadır. Merkez ilçelerimizde 5 gündür süren su kesintileri, vatandaşlarımızı temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale getirmiştir.

MESKİ’nin beceriksizliği, plansızlığı ve teknik yetersizliği şehrimizi adeta kilitlemiş; evlerde, iş yerlerinde, okullarda ve camilerde hayatı durma noktasına getirmiştir. Camilerden bidonlarla su taşımaya çalışan vatandaşlarımızın görüntüleri, 2025 yılının Mersin’ine yakışmayan utanç verici bir tablo oluşturmuştur.

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaptığı açıklama ile MESKİ tarafından yapılan çalışmalardaki teknik sıkıntıdan dolayı su kesintilerinin uzadığını kabul etmiştir.

Ancak kendi partisinin bir milletvekili yaşanan krizin sorumlusu MESKİ ve onu idare edenler değilmişçesine MESKİ’yi övmeye ve sorumluluğu AYGM ‘ye yükleme gayreti içerisine girmiş beceriksizliği algı siyaseti ile örtmeye çalışmıştır.

Bu algı çabasına rağmen gerçekler nettir:

Kesinti tarihi, MESKİ’nin kendi talebi ve organizasyonu ile 17 Kasım’a alınmıştır. MESKİ’nin 3 saat dediği sistemdeki suyun tahliyesi 18 saat sürmüş, 8 saatlik imalat 38 saate uzamıştır. AYGM, kendi işini planlanan zamanında tamamlamıştır.Bu aşamadan sonra MESKİ’nin tamamlaması gereken çalışmaların uzaması ve oluşan arızaların giderilmesi için sahaya ek teknik ekip göndermiştir. Yani kesintinin Asıl sebebi Hal Katlı Kavşağı’ndaki MESKİ imalat hatalarıdır. Bu gerçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından da meclis kürsüsünde açıkça ifade edilmiştir.

Büyükşehir Meclisi’nde altyapı sorunları defalarca dile getirilmiş, bu sorunların çözümü için Cumhur İttifakı projelere her daim destek vermiştir.

Ancak belediye, aldığı desteklere rağmen gerekli yatırımları hayata geçirmemiştir.

Bugün yaşanan sorunlar her defasında övgüyle sözünü ettikleri Scada sisteminin de etkin ve başarılı bir şekilde işletilemediğini göstermektedir.

Biz Cumhur İttifakı olarak Mersin halkının menfaati için, son yedi yıl boyunca Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de çoğu zaman meclis kürsüsünde açıkça ifade ettiği gibi, MESKİ’nin tüm yatırımlarına – ister borçlanma, ister hibe, ister yatırım projeleri olsun – her türlü desteği verdik. Mersin’in altyapıdan suya, kanalizasyondan içme suyuna kadar çözüm bekleyen sorunları için taşın altına elimizi koyduk. Siyasi kaygı gütmeden, halkımızın faydasına olan her projeye ‘evet’ dedik.

Türkiye’nin en pahalı suyunu satan MESKİ’nin, şehre günlerce su verememesi kabul edilemez bir durumdur.

Mersin; bahaneleri, plansızlığı, algı operasyonlarını hak etmiyor.

Mersin’e ivme kazandıracak projelerden biri olan hızlı tren projesini beceriksizliğinize alet etmenize müsaade etmeyeceğiz. Planlama yapmadan iş yapmaya çalışmanın diyeti de vatandaşa ödetilemez.

Trafik çözülemiyor, altyapı yenilenemiyor, şimdi de su yönetimi krize dönüşmüştür.

Mersin halkı artık bahane değil, hizmet beklemektedir.

Ev hanımından, esnafına, işçisinden, öğrencisine.. tüm şehir huzursuz olmuştur.

Mersin’in sabrı taşmıştır.

Biz, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.