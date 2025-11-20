  • İSTANBUL
Gündem
Yeniakit Publisher
Ankara Hıdırlıktepe'de milyarlık anıt çürümeye terk edildi: Vatandaşlardan CHP'li başkan Mansur Yavaş'a anıt tepkisi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ankara Hıdırlıktepe'de milyarlık anıt çürümeye terk edildi: Vatandaşlardan CHP'li başkan Mansur Yavaş'a anıt tepkisi

CHP'li Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Hıdırlıktepe'de yapılması planlanan ‘100. Yıl Şükran Anıtı ve Şehitler Anıtı' projesi, maliyet iddiaları ve gecikme nedeniyle tartışma konusu oldu.

Foto - Ankara Hıdırlıktepe'de milyarlık anıt çürümeye terk edildi: Vatandaşlardan CHP'li başkan Mansur Yavaş'a anıt tepkisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından kentsel dönüşüm kapsamında Hıdırlıktepe'deki eski yapılar 2020'den 2023'e kadar yıkılarak, temizlenmişti. ABB tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılına armağan olarak yapılacak ‘100. Yıl Şükran Anıtı ve Şehitler Anıtı'nın 2023 yılında bitirilmesi planlanıyordu ancak hala tamamlanamadı. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hıdırlıktepe'de ‘100. Yıl Şükran Anıtı ve Şehitler Anıtı'ndaki iki kulenin yapımında kamu kaynaklarının israf edildiğini öne sürdü. Yapıların Sayıştay raporlarına göre güncel değerinin 2,2 milyar liraya ulaştığını iddia eden Gökçek, bu bütçeyle Ankara'da 20 alt ve üst geçit yapılabileceğini, bin 900 kişilik yurt inşa edilebileceğini veya 900 ihtiyaç sahibi aileye 120 metrekarelik daire verilebileceğini belirtti. Kuleleri ‘boş proje' olarak nitelendiren Gökçek, Ankaralıların parasının konserlerde, tabutlarda, karton bardaklarda ve çeşitli usulsüzlüklerde heba edildiğini savunarak, söz konusu harcamaların hesabının hukuk önünde sorulması için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Foto - Ankara Hıdırlıktepe'de milyarlık anıt çürümeye terk edildi: Vatandaşlardan CHP'li başkan Mansur Yavaş'a anıt tepkisi

ABB tarafından yapılan açıklamada ise anıtın ‘Cumhuriyetin 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması' sonucu belirlendiği ve uzman jüri tarafından seçildiği açıklandı. Proje kapsamında tepenin iki zirvesine geniş etkinlik alanı, 2 bin 500 metrekarelik dairesel platform ve merkezde 3,6 metre açıklıkla konumlandırılmış iki anıtsal kulenin yapılacağı, Çanakkale Savaşı'ndan bugüne tüm şehitlerin isimlerinin anıt çevresindeki panolarda yer alacağı kaydedildi.

Foto - Ankara Hıdırlıktepe'de milyarlık anıt çürümeye terk edildi: Vatandaşlardan CHP'li başkan Mansur Yavaş'a anıt tepkisi

Açıklamada, iki kulenin maliyetinin 2,2 milyar lira olduğu iddiaların gerçeği yansıtmadığı da belirtildi. 2,2 milyar liranın bölgeyi kapsayan üst ölçekli kentsel dönüşüm ve çevre düzenlemesi protokolünün toplam bedeli olduğu, anıtlar ve çevre düzenlemesinin maliyetinin ise 181 milyon lira olduğu bildirildi.

Foto - Ankara Hıdırlıktepe'de milyarlık anıt çürümeye terk edildi: Vatandaşlardan CHP'li başkan Mansur Yavaş'a anıt tepkisi

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise, Hıdırlıktepe'nin son halini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Bölgede esnaf olan Muhittin Çelik, "Mansur Yavaş tarafından yapıldı. Bunlar şimdi diyor, 'Melik Gökçek yapmış orayı.' Ben burada esnafım, burayı biliyorum. Yavaş zamanında yapıldı. Kaç daire parası oraya gömülmüş ama öylece kaldı. Hiçbir işe de yaramıyor. Kule midir nedir ben anlamadım. Yoldan kimse geçmesin diye bir kamyon çakıl taşı dökmüş, yolu da kapatmış. Bir seneden fazla oluyor. Arka tarafta da bir şey yapmış ama o da öyle yarı kaldı. Gelen soruyor burası nedir? Gökçek'in projesi olsaydı oradan teleferiği verecekti, Hacı Bayram tarafından çıkaracaktı. Burada zaten bütün evleri yıktılar. Yarı AK Parti döneminde, yarı da CHP döneminde komple hepsini yıktılar. Bir tane ev kalmadı. Arka tarafta varsa birkaç tane ev var. Ne projesi varsa yapıp bitirmesi lazım bir an önce" diye konuştu.

Foto - Ankara Hıdırlıktepe'de milyarlık anıt çürümeye terk edildi: Vatandaşlardan CHP'li başkan Mansur Yavaş'a anıt tepkisi

Yıkım yapılan bölgede bulunan birkaç evden birinde yaşadığını belirten Azad Bayram, "Karşıdaki evlerden ben orada oturuyorum. Tapulu bizim ev. Anıt yapılacak dediler, proje belli. Haklarımızı vermediler bizim. 2 senedir sürüyor. CHP'nin binalarına gittik en son, durumumuzu izah ettik. Burada yıkım şefleri var. Tapulu evdeki ev yok. Sakalar'a ev yaptılar, oradaki evleri de sattılar. Bize normalde oradan ev vereceklerdi. Bir uğraştık, şimdi zor bela dediler ki 'Size 3 artı 1 ev vereceğiz. Kira bedeli de vereceğiz.' Bu sefer gittik evi verdiler, kira bedeli vermiyorlar. Kime ne desek o ona yönlendiriyor. Kanun diyor dakika başı değişiyor. Kira bedeli vermeyince ben anlaşma yapmadım. Bu sefer evimi zorla yıkmaya geldiler, şu an onlara uğraşıyorum. Onlar geliyor, ben dilekçe yazıyorum, onlar geliyor, ben dilekçe yazıyorum. Burada o kadar insanı mağdur ettiler. Oraya harcanacak parayı şuradaki insanların evini verseler böyle bir şey olmaz. Madem bir proje yapmışlar, bari bizim hakkımızı versinler. Osmanlı tapum var benim üzerimde. Evlerin haklarını versinler ki diyelim en azından 'Mansur Başkan yaptı ama yok'" ifadelerini kullandı.

Foto - Ankara Hıdırlıktepe'de milyarlık anıt çürümeye terk edildi: Vatandaşlardan CHP'li başkan Mansur Yavaş'a anıt tepkisi

Bölgenin eski halini bildiğini dile getiren Tekin Var de, "Mezbelelik, gecekonduların yoğun olduğu bir yerdi. Büyükşehir Belediyesi'nin burada yaptığı bir proje olduğunu biliyorum. İncelediğim kadarıyla da Çanakkale Şehitler Anıtı'na benzer bir anıt yapılacağını biliyorum. Proje henüz tamamlanmadığı için kamuoyunda bilgi kirliliği olduğunu da tahmin ediyorum. Proje tamamlandığında Ankara için muhteşem bir görüntü olacağını düşünüyorum. Bu bir süreçtir. Çünkü muhatap sayınız çok fazla. Bu alan tamamen konut alanıydı. Onları yeni alanlarına yerleştirmek, haklarını teslim etmek bir günde olacak şeyler değildi. Umarım proje tamamlandığında Ankara'nın bir cazibe merkezi daha olacağını düşünüyorum. Çünkü yükseğe çıktığınız zaman Ankara ayaklarınızın altında. Zaten çalışmalar devam ediyor. Acele etmemek lazım, fırsat vermek lazım. Orayı iki beton yığını olarak değerlendirenlerin de ben önyargılı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yorumlar

Öztürk

Yeni ANAGARA TÜRKÜSÜ "MANSURUN ÇİFTE GAZIKLARI AMAN EYYY"

el hüseyni ĞAVIS

He la şerif Turgutun Cumhuriyet kulesi bu işke 15 senede anca bitti bir naneye de yaramıyor
