Ankara Hıdırlıktepe'de milyarlık anıt çürümeye terk edildi: Vatandaşlardan CHP'li başkan Mansur Yavaş'a anıt tepkisi

Yıkım yapılan bölgede bulunan birkaç evden birinde yaşadığını belirten Azad Bayram, "Karşıdaki evlerden ben orada oturuyorum. Tapulu bizim ev. Anıt yapılacak dediler, proje belli. Haklarımızı vermediler bizim. 2 senedir sürüyor. CHP'nin binalarına gittik en son, durumumuzu izah ettik. Burada yıkım şefleri var. Tapulu evdeki ev yok. Sakalar'a ev yaptılar, oradaki evleri de sattılar. Bize normalde oradan ev vereceklerdi. Bir uğraştık, şimdi zor bela dediler ki 'Size 3 artı 1 ev vereceğiz. Kira bedeli de vereceğiz.' Bu sefer gittik evi verdiler, kira bedeli vermiyorlar. Kime ne desek o ona yönlendiriyor. Kanun diyor dakika başı değişiyor. Kira bedeli vermeyince ben anlaşma yapmadım. Bu sefer evimi zorla yıkmaya geldiler, şu an onlara uğraşıyorum. Onlar geliyor, ben dilekçe yazıyorum, onlar geliyor, ben dilekçe yazıyorum. Burada o kadar insanı mağdur ettiler. Oraya harcanacak parayı şuradaki insanların evini verseler böyle bir şey olmaz. Madem bir proje yapmışlar, bari bizim hakkımızı versinler. Osmanlı tapum var benim üzerimde. Evlerin haklarını versinler ki diyelim en azından 'Mansur Başkan yaptı ama yok'" ifadelerini kullandı.