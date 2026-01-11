Batı medyası İran’ı görüyor, ABD’deki vahşete kör! Minneapolis’teki vahşi cinayet Kaliforniya’yı ayağa kaldırdı!

Katil Ice ajanlarından anneye kurşun yağmuru

Neo-nazi zihniyetli ABD güvenlik güçlerinin savunmasız bir anneyi çocuklarının gözü önünde katletmesi, ülkede biriken öfkeyi sokağa taşırdı. Kaliforniya başta olmak üzere birçok eyalette binlerce kişi yollara dökülerek, "Zalimler için yaşasın cehennem" sloganlarıyla ABD devlet şiddetini protesto ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, göstericilerin polis barikatlarını aşmaya çalıştığı ve "Ice’ı istemiyoruz" feryatlarının yükseldiği görülüyor.

Batı medyası İran’ı görüyor, ABD’deki vahşete kör!

Dünyanın her yerindeki asayiş olaylarını "Özgürlük mücadelesi" diye pazarlayan malum medya organları, mevzu bahis ABD’deki devlet terörü olunca üç maymunu oynuyor. İran’daki en küçük kıvılcımı devasa bir yangın gibi sunan satılmış kalemler, Minneapolis’teki bu vahşi cinayeti ve Kaliforniya’daki büyük halk öfkesini sansürleyerek efendilerini korumaya çalışıyor.

Dünyaya ettiğini bul ABD!

Yıllarca mazlum coğrafyaları kan gölüne çeviren, fitne tohumları ekerek ülkeleri birbirine kırdıran ABD, şimdi kendi içindeki ırkçı ve faşist polis şiddetiyle boğuşuyor. Sokakların ateş topuna döndüğü, polislerin anne katlettiği bu "Vahşi batı" düzeni, insan hakları masallarının ne kadar büyük bir yalan olduğunu bir kez daha kanıtladı. Siyonist destekli Trump militanlarının estirdiği bu terör rüzgarı, ABD’nin sonunun başlangıcı olarak değerlendiriliyor.