Haber Merkezi Giriş Tarihi: “AK Partilileri mi işe alacağız, tabii ki CHP’lileri alırım” diyen CHP’li Zeydan halkın canına okudu! Adanalılar nefes bile alamıyor
Adana Büyükşehir Belediyesi’ne başkan seçildikten sonra yaptığı işçi kıyımlarıyla gündemden düşmeyen ve liyakati umursamadıklarını itiraf edip, “Tabii ki CHP’lileri işe alacağız” diyen Zeydan Karalar, vatandaşlara adeta zulmediyor. Adana’daki atık su deresi, vatandaşların belediyeye yaptığı onca şikayete rağmen bir türlü kapatılmadı. Nefes dahi alamayan Adanalılar, koku ve sinek popülasyonu nedeniyle “perişan olduklarını” söylüyorlar.