Gündem
9
Yeniakit Publisher
"AK Partilileri mi işe alacağız, tabii ki CHP’lileri alırım" diyen CHP’li Zeydan halkın canına okudu! Adanalılar nefes bile alamıyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Adana Büyükşehir Belediyesi’ne başkan seçildikten sonra yaptığı işçi kıyımlarıyla gündemden düşmeyen ve liyakati umursamadıklarını itiraf edip, “Tabii ki CHP’lileri işe alacağız” diyen Zeydan Karalar, vatandaşlara adeta zulmediyor. Adana’daki atık su deresi, vatandaşların belediyeye yaptığı onca şikayete rağmen bir türlü kapatılmadı. Nefes dahi alamayan Adanalılar, koku ve sinek popülasyonu nedeniyle “perişan olduklarını” söylüyorlar.

2
#1
Foto - "AK Partilileri mi işe alacağız, tabii ki CHP’lileri alırım" diyen CHP’li Zeydan halkın canına okudu! Adanalılar nefes bile alamıyor

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nden geçen atık su deresi, üzeri kapatılmadığı için çevre felaketine neden oluyor.

#2
Foto - "AK Partilileri mi işe alacağız, tabii ki CHP’lileri alırım" diyen CHP’li Zeydan halkın canına okudu! Adanalılar nefes bile alamıyor

Pis su açıktan aktığı için çevreye hem kötü koku yayıyor hem de sivrisinek üremesine neden oluyor.

#3
Foto - "AK Partilileri mi işe alacağız, tabii ki CHP’lileri alırım" diyen CHP’li Zeydan halkın canına okudu! Adanalılar nefes bile alamıyor

Bazı kişilerin hayvansal ve diğer atıkları dere içine atması ise bölgeyi çöplük haline getiriyor.

#4
Foto - "AK Partilileri mi işe alacağız, tabii ki CHP’lileri alırım" diyen CHP’li Zeydan halkın canına okudu! Adanalılar nefes bile alamıyor

Mahalle sakini Mehmet Zeki Baran, "Hem görüntü kötü hem de çok pis kokuyor.

#5
Foto - "AK Partilileri mi işe alacağız, tabii ki CHP’lileri alırım" diyen CHP’li Zeydan halkın canına okudu! Adanalılar nefes bile alamıyor

Çocuklar için de tehlike oluşturuyor. Kapatılması için Adana Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat yapıldı ancak bir sonuç çıkmadı.

#6
Foto - "AK Partilileri mi işe alacağız, tabii ki CHP’lileri alırım" diyen CHP’li Zeydan halkın canına okudu! Adanalılar nefes bile alamıyor

Koku çok rahatsız edici ama başka çaremiz yok. Sinek de çok fazla oluyor. Özellikle yaz aylarında hiç uyuyamıyoruz" dedi.

#7
Foto - "AK Partilileri mi işe alacağız, tabii ki CHP’lileri alırım" diyen CHP’li Zeydan halkın canına okudu! Adanalılar nefes bile alamıyor

Mahalle sakini Orhan Yeşil ise "Dereden dolayı çok rahatsızlık duyuyoruz. Çevrede hayvan besleyenler pisliklerini buraya atıyor. Pazarcılar da gelip çöplerini bırakıyor.

#8
Foto - "AK Partilileri mi işe alacağız, tabii ki CHP’lileri alırım" diyen CHP’li Zeydan halkın canına okudu! Adanalılar nefes bile alamıyor

Burası aslında bir yaşam alanı ancak çöp alanına dönüşmüş durumda. Buradaki mahalle sakinlerinin hepsi şikayetçi. Kokudan aşırı derecede rahatsız oluyoruz. Misafirlerimiz bu koku nedeniyle bize gelmek istemiyor. Yaz kış fark etmiyor, sinek aşırı fazla. Burası için başvuru yapıldı ancak bir çözüm elde edemedik" diye konuştu. Derenin hemen yanı başında evi olan Ayşe Yeşil de "Sineklerden yatamıyoruz. Sinek, fare, yılan ne ararsanız burada var. Şu an bile sinek var. Evin içerisinde yatamıyoruz. Çok pis koku var. Kaç defa şikayet ettik ama bir şey yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Hayro

Bunlar kokarca gibiler ! Gidipte kokutmadıkları yer kaldı mı? Adamalı ya çok bile ! Herkes layığını bulur ! Her şey güp güzel olmu la !

HanYavuz

Yoooo olur mu öyle şey yavvv, siz görmüyorsunuz, duymuyorsunuz, çünkü CHP nin yaptığı icraatler görünmez, duyulmaz, aslında onlar öyle harıl harıl çalışırlar ki gizlidir, farkına varamazsınız, HERŞEY ÇOK GÜZEL OLUYOR
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
