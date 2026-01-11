ABD’de insanlık dramı: 8 yaşındaki çocuğa ters kelepçeli zulüm!

Küçük bedene kelepçe vuran vahşet

Yayınlanan görüntülerde, polis aracının önünde elleri arkadan kelepçelenmiş halde bekletilen küçük çocuğun korku dolu bakışları vicdanları yaraladı. Yetişkin bir suçluymuş gibi muamele gören ve dakikalarca üst aramasına tabi tutulan masum çocuk, "Özgürlükler ülkesi" denilen ABD’nin aslında nasıl bir polis devletine dönüştüğünün kanıtı oldu. İnsanlıktan nasibini almamış polislerin, çocuk haklarını hiçe sayan bu uygulaması "Zalimler için yaşasın cehennem" dedirtti.

Sözde aktivistler ve sanatçılar neden dilsiz şeytan?

Türkiye’de en küçük bir asayiş olayında sokaklara dökülen, "Çocuk hakları" ve "İnsan onuru" diye ortalığı ayağa kaldıran sözde sanatçılar, gazeteciler ve aktivistlerin, ABD’deki bu insanlık dışı manzaraya karşı dilsiz şeytanı oynaması ise büyük bir utanç vesilesi oldu. Batı fonlarıyla beslenen bu kalemşörlerin ve ekran yüzlerinin, Siyonizm’in kucağındaki ABD’nin zulmü karşısında kafalarını kuma gömmeleri, samimiyetsizliklerini tescilledi.

Bu zulüm Trump'ın Amerika’sının eseridir

ABD sokaklarında adeta bir terör estiren polis teşkilatının, Trump yönetimiyle birlikte daha da saldırganlaştığı ve azınlıklar ile savunmasız çocuklar üzerindeki baskısını artırdığı belirtiliyor. Dünyaya nizam vermeye kalkan ancak kendi içindeki çocuklara kelepçe vuran bu "Militan" zihniyet, tarihin kara sayfalarına bir utanç tablosu olarak daha geçti.