  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Tunç'tan fabrikalara dönüşen cezaevlerindeki üretim sürecine ilişkin paylaşımı: Üreterek ıslah ediyoruz Resmi açıklama yapıldı! İstanbul’da flaş İran yasağı Trump’ın talimatı ABD ordusuna bile pes dedirtti! 5 yaşındaki çocuk gibi İddiaların ardı arkası kesilmiyordu! Başsavcılıktan Ekol TV açıklaması Hakikatin sesi gürleşiyor: "Manşetlerin Dili" Akit Tv ekranlarında yeni bir sunumla devam ediyor! Türkiye üretimde şaha kalkıyor! Sanayi hamlesiyle teknoloji devrimi başlıyor! Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş "nüfus" açıklaması: "Dost bildiklerimiz bile buna karşı" Laikçilerin özgürlük masalını yerle bir etti! Genç kızdan modernist zihniyete tokat gibi ders! Düğün evinde facia: Tüp patladı, gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
Gündem ABD’de insanlık dramı: 8 yaşındaki çocuğa ters kelepçeli zulüm!
Gündem

ABD’de insanlık dramı: 8 yaşındaki çocuğa ters kelepçeli zulüm!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
ABD’de insanlık dramı: 8 yaşındaki çocuğa ters kelepçeli zulüm!

Sözde "Demokrasi ve insan hakları" havariliğine soyunan ABD, kendi topraklarındaki vahşeti gizleyemez hale geldi. Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın militanı gibi hareket eden bir polis memurunun, henüz 8-9 yaşlarındaki savunmasız bir kız çocuğunu ters kelepçeleyerek üst araması yaptığı görüldü. Küçük bir çocuğun bileklerine ters kelepçe vuracak kadar canileşen ABD polisinin bu tutumu, batı medeniyetinin çökmüş ahlakını bir kez daha gözler önüne serdi.

Küçük bedene kelepçe vuran vahşet

Yayınlanan görüntülerde, polis aracının önünde elleri arkadan kelepçelenmiş halde bekletilen küçük çocuğun korku dolu bakışları vicdanları yaraladı. Yetişkin bir suçluymuş gibi muamele gören ve dakikalarca üst aramasına tabi tutulan masum çocuk, "Özgürlükler ülkesi" denilen ABD’nin aslında nasıl bir polis devletine dönüştüğünün kanıtı oldu. İnsanlıktan nasibini almamış polislerin, çocuk haklarını hiçe sayan bu uygulaması "Zalimler için yaşasın cehennem" dedirtti.

Sözde aktivistler ve sanatçılar neden dilsiz şeytan?

Türkiye’de en küçük bir asayiş olayında sokaklara dökülen, "Çocuk hakları" ve "İnsan onuru" diye ortalığı ayağa kaldıran sözde sanatçılar, gazeteciler ve aktivistlerin, ABD’deki bu insanlık dışı manzaraya karşı dilsiz şeytanı oynaması ise büyük bir utanç vesilesi oldu. Batı fonlarıyla beslenen bu kalemşörlerin ve ekran yüzlerinin, Siyonizm’in kucağındaki ABD’nin zulmü karşısında kafalarını kuma gömmeleri, samimiyetsizliklerini tescilledi.

Bu zulüm Trump'ın Amerika’sının eseridir

ABD sokaklarında adeta bir terör estiren polis teşkilatının, Trump yönetimiyle birlikte daha da saldırganlaştığı ve azınlıklar ile savunmasız çocuklar üzerindeki baskısını artırdığı belirtiliyor. Dünyaya nizam vermeye kalkan ancak kendi içindeki çocuklara kelepçe vuran bu "Militan" zihniyet, tarihin kara sayfalarına bir utanç tablosu olarak daha geçti.

Netanyahu ABD’yi 10 yıl daha inek gibi sağacak
Netanyahu ABD’yi 10 yıl daha inek gibi sağacak

Dünya

Netanyahu ABD’yi 10 yıl daha inek gibi sağacak

Trump’ın talimatı ABD ordusuna bile pes dedirtti! 5 yaşındaki çocuk gibi
Trump’ın talimatı ABD ordusuna bile pes dedirtti! 5 yaşındaki çocuk gibi

Gündem

Trump’ın talimatı ABD ordusuna bile pes dedirtti! 5 yaşındaki çocuk gibi

ABD hazırlıklarını tamamladı: İran'a müdahale başlıyor! Saldırıya İsrail de katılacak
ABD hazırlıklarını tamamladı: İran'a müdahale başlıyor! Saldırıya İsrail de katılacak

Dünya

ABD hazırlıklarını tamamladı: İran'a müdahale başlıyor! Saldırıya İsrail de katılacak

Ulusalcı generallerin "100 bin asker" yalanı çöktü! Terör elebaşı Mazlum Abdi köşeye sıkıştı
Ulusalcı generallerin "100 bin asker" yalanı çöktü! Terör elebaşı Mazlum Abdi köşeye sıkıştı

Gündem

Ulusalcı generallerin "100 bin asker" yalanı çöktü! Terör elebaşı Mazlum Abdi köşeye sıkıştı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Leyl....

Inanilmaz gercekden, kelepce takmaga neden lüzum görüyor ki, Kadinlari arac icinde kur$ulayan, Silahsiz insanlara silah ceken Amerikan polisi, Amerika'nin igrenc Masonik bir Devlet oldugunun en büyük kanitidir.. Cocuk sana ne yapabilir, sacini mi cekecek, tekme mi atacak acaba yufff diyorum! :((((
ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor
Gündem

ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de, yıllardır ABD'nin taşeronluğunu yapan SDG/PKK'lı teröristler için yolun sonu göründü. Halep'te Suriye..
Ulusalcı generallerin "100 bin asker" yalanı çöktü! Terör elebaşı Mazlum Abdi köşeye sıkıştı
Gündem

Ulusalcı generallerin "100 bin asker" yalanı çöktü! Terör elebaşı Mazlum Abdi köşeye sıkıştı

Terör örgütü PKK-SDG, ağır bir bozguna uğradı. Halep’in stratejik noktaları olan Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde varlık gösteremeyen ..
Bayram ikramiyesine zam oranı da belli oldu! Emekliler bayramlarda 10 bin lira ikramiye alacak
Ekonomi

Bayram ikramiyesine zam oranı da belli oldu! Emekliler bayramlarda 10 bin lira ikramiye alacak

En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından milyonlarca emekli, gözünü mart ayında yatırılacak bayram ikramiyelerine çevi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23