  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde "PM" torpili: Ballı maaşlar aile boyu akıyor! Hangi ilçeler için geçerli? Ankara’da eğitime kısmi ara Anket sonuçları gerçeği ortaya çıkardı! CHP'nin gençleri ağzı bozukları seviyor 11 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Özgür Özel Ankara’daki susuzluğun nedenini ortaya çıkardı! Meğer Erdoğan… CHP Kınık’ta büyük kriz! “Özgür Özel bizi makamdan kovdu” iddiası İstanbul Valiliği’nden beklenen açıklama geldi! Eğitime 1 gün ara verildi Terörist başı Salih Müslim’in yeğeninden itiraf gibi açıklamalar: "Örgüt bölgeyi demir yumrukla yönetti!" VAY VAY VAY Feyza Altun’a bakın hele! Dil Farsça ama ağız aynı siyonist ağız! CHP’li İBB’de liyakat faciası: Mühendislik şirketine "Tarihçi" müdür atadılar!
Yaşam Soğuk vurdu, öksürük arttı! Çözüm “babaanne reçetesi”nde aranıyor
Yaşam

Soğuk vurdu, öksürük arttı! Çözüm “babaanne reçetesi”nde aranıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Soğuk vurdu, öksürük arttı! Çözüm "babaanne reçetesi"nde aranıyor

Sivas’ta soğuk havayla birlikte gribal enfeksiyon ve geçmeyen öksürük şikayetleri artarken, vatandaşlar çareyi karaturp, bal ve baharatlarla hazırlanan doğal karışımlarda buluyor.

Sivas’ta etkisini artıran soğuk hava, gribal enfeksiyon ve öksürük vakalarını da beraberinde getirdi. Mevsimsel geçişlerin de etkisiyle birçok vatandaş uzun süre geçmeyen öksürük ve halsizlik gibi şikâyetlerle karşı karşıya kalıyor. Hayat kalitesini düşüren bu rahatsızlıklara karşı ise vatandaşlar doğal yöntemlere yöneliyor. Özellikle sofralarda yer alan karaturp içerisine filtre edilen zencefil, zerdeçal ve bal karışımı, halk arasında 'babaanne ilacı' olarak biliniyor. Kısa sürede hazırlanabilen ve tamamen doğal olan bu karışımın, geçmek bilmeyen öksürüklere karşı iyi geldiği ifade ediliyor. Sivas'ta Perakende Sebze Hali'nde esnaflık yapan Ferhat Çobanoğlu, bu karışımın vatandaşlar tarafında sıkça tercih edildiğini söyleyerek, "Bu karışım düzenli şekilde kullanılırsa bir sene boyunca ne bademcikleri şişer, ne balgam olur, ne göğsünde daralma olur ve KOAH hastalarına bile birebirdir" dedi.

 

Hastalıklara karşı karaturp önerisi

Bu karışım düzenli kullanıldığında etkili olacağını söyleyen Ferhat Çobanoğlu, "Sivas karaturpu, bal, zencefil ve zerdeçal kullanıyoruz. Bu karışımı kış geldiği andan itibaren hafif boğazımız gıcıklandığında, hafif boğazımız ağrıdığı zaman bu karışımı kullanıyoruz. Bu karışımı vatandaşlarda seviyor. Bunu bir gün kullanırsan rahatsızlıkların geçmez ama düzenli kullanırsan faydasını görürsün. Turpun içine koyduğumuz bal, su şeklinde aşağı doğru akıyor ve akan su içiliyor. Bu karışım düzenli şekilde kullanılırsa bir sene boyunca ne bademcikleri şişer, ne balgam olur, ne göğsünde daralma olur ve KOAH hastalarına bile bire birdir" dedi.

Grip değil adeta 'süper' virüs! Türkiye'de acil servisler alarm veriyor: H3N2 mutasyonlu grip ve Covid kıskacında kış kabusu
Grip değil adeta 'süper' virüs! Türkiye'de acil servisler alarm veriyor: H3N2 mutasyonlu grip ve Covid kıskacında kış kabusu

Sağlık

Grip değil adeta 'süper' virüs! Türkiye'de acil servisler alarm veriyor: H3N2 mutasyonlu grip ve Covid kıskacında kış kabusu

Bu hastalık çok sinsi ilerliyor! Herkes grip sanıyor, tanı gecikiyor
Bu hastalık çok sinsi ilerliyor! Herkes grip sanıyor, tanı gecikiyor

Sağlık

Bu hastalık çok sinsi ilerliyor! Herkes grip sanıyor, tanı gecikiyor

Uzman isimden önemli uyarı! Gripten korunmanın en basit yolu buymuş
Uzman isimden önemli uyarı! Gripten korunmanın en basit yolu buymuş

Sağlık

Uzman isimden önemli uyarı! Gripten korunmanın en basit yolu buymuş

Uzmanı açıkladı! ‘Grip vakalarımız eskisinden daha ağır geçiyor’
Uzmanı açıkladı! ‘Grip vakalarımız eskisinden daha ağır geçiyor’

Sağlık

Uzmanı açıkladı! ‘Grip vakalarımız eskisinden daha ağır geçiyor’

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23