Baykar'dan yapay zeka atağı! Selçuk Bayraktar KEMANKEŞ-1'in başarısını paylaştı
Teknoloji

Baykar'dan yapay zeka atağı! Selçuk Bayraktar KEMANKEŞ-1'in başarısını paylaştı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yapay zekâ destekli mini seyir füzesi KEMANKEŞ-1’in Atış, Seyir ve Dalış Testi görüntülerini paylaştı. Testin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin milli savunma teknolojileri alanındaki son yeniliği olan KEMANKEŞ-1 adlı yapay zekâ tabanlı mini seyir füzesine ilişkin yeni test görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Bayraktar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, füzenin atış, seyir ve hedefe dalış anları detaylı biçimde yer aldı. Görüntüler, mühimmatın zorlu koşullarda kararlılığını ve hedefe yönelme kabiliyetini sergiledi.

 

TESTLER BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Yapılan açıklamaya göre KEMANKEŞ-1, “Atış, Seyir ve Dalış Testi” kapsamında farklı uçuş senaryolarında denendi ve tüm aşamalardan başarıyla geçti.

Füze, sahip olduğu yapay zekâ destekli görev bilgisayarı sayesinde hedef tanıma, rota belirleme ve hedef takibi gibi görevleri otonom olarak gerçekleştirebiliyor.

Bayraktar, paylaşımında “Geliştirmeye devam ediyoruz. Her testi, Türkiye’nin mühendislik kabiliyetine yeni bir halka ekliyor.” ifadelerine yer verdi.

 

KEMANKEŞ-1: TÜRKİYE’NİN YENİ NESİL AKILLI MÜHİMMATI

Baykar tarafından geliştirilen KEMANKEŞ-1, mini seyir füzesi sınıfında yer alıyor.
Yapay zekâ sistemleriyle donatılmış olan füze, hedef tespitini bağımsız olarak yapabiliyor ve görev sırasında operatörden bağımsız şekilde rota güncellemesi gerçekleştirebiliyor.

Füze, uzun menzil kabiliyeti, yüksek isabet oranı ve gelişmiş veri bağlantısı özellikleriyle özellikle Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI gibi SİHA platformlarıyla entegre çalışmak üzere tasarlandı.

 

BAYKAR’IN YAPAY ZEKÂ VİZYONU

KEMANKEŞ-1, Baykar’ın savunma alanında tam otonom sistemlere geçiş sürecinde kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
Şirket, daha önce duyurduğu KIZILELMA insansız savaş uçağı projesinde de yapay zekâ tabanlı kontrol ve görev planlama teknolojilerini entegre etmişti.

 

Bu yeni testle birlikte, Baykar’ın yapay zekâ destekli mühimmat ve platform geliştirme alanındaki öncülüğü bir kez daha teyit edilmiş oldu.

