Haplanmışlar! İran’daki sokak eylemcileri öncesi gençlere uyuşturucu dağıtılıyor! ABD ve İsrail’in zombi ordusu

Hapı yutunca sokağa fırladılar

Yayınlanan videoda, kalabalık bir grup gencin bir araç başında toplandığı ve kendilerine dağıtılan uyuşturucu maddeleri büyük bir iştahla tükettikleri görülüyor. Görüntülerde yer alan bazı eylemcilerin, aldıkları uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçtiği ve maskelerini takarak şiddet eylemleri için hazırlık yaptıkları anlar saniye saniye kaydedildi. Sokaktaki gençleri birer suç makinesine dönüştüren bu yöntem, Abd ve İsrail destekli operasyonun ne kadar aşağılık bir boyuta ulaştığını belgeledi.

ABD ve İsrail’in zombi ordusu

İran’da huzuru bozmak için her yolu deneyen Siyonist odakların, doğrudan insan sağlığını ve zihnini hedef alan bu yöntemi, eylemcilerin neden bu kadar saldırganlaştığını da açıklıyor. Uyuşturulmuş bir gençliği sokaklara salarak kaos uman karanlık güçler, "Barışçıl gösteri" yalanının altına uyuşturucu hapları gizlemiş durumda.

"Özgürlük" değil, uyuşturucu batağı!

Batı medyasının "Halk devrimi" diyerek pazarladığı olayların temelinde uyuşturucu kuryeliği ve beyin yıkama faaliyetlerinin yattığı artık bir sır değil. Kendi ülkelerinde uyuşturucuyla mücadele ettiklerini iddia edenlerin, söz konusu İslam coğrafyası olunca gençleri uyuşturucuyla zehirleyip sokaklara sürmesi, Batı’nın iki yüzlü politikasının son perdesi oldu.