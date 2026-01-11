Ulusalcı generallerin "100 bin asker" yalanı çöktü! Terör elebaşı Mazlum Abdi köşeye sıkıştı

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan terör elebaşı Abdi, mahsur kalan teröristlerin tahliyesi için bir mutabakata varıldığını duyurdu.

Kan dökülürken neredeydin katil Abdi?

Ancak bu pişkinlik akıllara şu soruyu getirdi: Madem sonunda ateşkes dilenecektin, neden vaktinde uzlaşı yollarını tıkadın? Kendi kirli emellerin uğruna onlarca insanın ölmesine, yüzlercesinin yaralanmasına neden olan sen değil miydin? Şimdi can korkusu sarınca "Ateşkese uyulsun" diye feryat etmen, terörün korkak yüzünü bir kez daha tescilledi.

Ulusalcı generallerin "100 bin asker" yalanı çöktü!

Bu süreçte sadece terör örgütü değil, Türkiye’deki muhalif ekranlarda boy gösteren "Ulusalcı" maskeli emekli generaller de rezil oldu. Günlerce ekranlarda SDG’nin 100 bin kişilik devasa bir ordusu olduğunu iddia ederek millete korku pompalayan bu isimlerin balonu, Halep’te patladı.

Direniş değil, kaçış: Eğer iddia ettiğiniz gibi 100 bin kişilik bir ordu olsaydı, Halep ’te bir gün bile direnmeden otobüslere binip kaçarlar mıydı?

Eğer iddia ettiğiniz gibi 100 bin kişilik bir ordu olsaydı, ’te bir gün bile direnmeden otobüslere binip kaçarlar mıydı? PKK sempatizanlığı mı, analiz mi?: Terör örgütünü olduğundan güçlü göstererek Türkiye’nin operasyon kabiliyetine gölge düşürmeye çalışan bu emekli generallerin, neden ısrarla PKK uzantılarını parlattığı şimdi daha iyi anlaşılıyor

Terör sürüsü otobüslerle süpürülüyor

Suriye resmi kaynakları, SDG unsurlarını taşıyan son otobüs kafilesinin Halep’ten ayrılarak kuzeydoğuya doğru kaçtığını doğruladı. Suriye’de Şara dönemiyle birlikte taşlar yerine otururken, terör örgütü ve onun içerideki "Psikolojik harp" destekçileri büyük bir mağlubiyetle baş başa kaldı.