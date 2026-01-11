Kıyamet çığırtkanlığına başladılar! Evanjeliklerin sapkın liderinden Türkiye'ye alçak tehdit!

Kirli ağzıyla "Yecüc ve Mecüc" savaşı senaryoları uyduran bu karanlık adam; Rusya, İran ve Türkiye’nin İsrail’e karşı birleşeceği bir "kıyamet savaşı" kehanetinde bulundu.

Müslümanların hamisi olan Türkiye’yi "radikal" ve "Yahudi karşıtı" olarak damgalama küstahlığında bulunan Hagee, sapkın inançlarına göre Tanrı'nın bu ulusları İsrail tepelerinde imha edeceğini iddia etti.

İnsanlığın başına bela olan bu haçlı-siyonist ittifakının ruhani lideri, Türkiye dahil bu ülkelerin ordularının altıda beşinin öldürüleceğini söyleyerek gerçek niyetlerini faş etti.

Bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail’e kalkan olmak için dini metinleri tahrif eden bu sapkın zihniyet, İslam’ın sancaktarı Türkiye’nin yükselişinden duyduğu korkuyu "kehanet" kılıfıyla örtmeye çalışıyor.

Kendi batıl inançlarında boğulan bu savaş çığırtkanları, Müslüman coğrafyası üzerinde kurdukları kanlı hayalleri açıkça itiraf ederken, Haçlı zihniyetinin hala diri olduğunu bir kez daha kanıtladılar.