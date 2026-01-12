  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Motosiklet ve skuterlera yasak geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Motosiklet ve skuterlera yasak geldi

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motokurye ve skuterlerin bugün trafiğe çıkması yasaklandı.

Foto - Motosiklet ve skuterlera yasak geldi

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, kararın kent genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle alındığı belirtildi.

Foto - Motosiklet ve skuterlera yasak geldi

Açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve buzlanma sebebiyle motokurye, motosiklet ve scooterların trafiğe çıkışı 12 Ocak Pazartesi günü bir günlüğüne yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Foto - Motosiklet ve skuterlera yasak geldi

