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Ekonomi Türkiye’nin en değerli ilçeleri Beşiktaş ve Sarıyer
Ekonomi

Türkiye’nin en değerli ilçeleri Beşiktaş ve Sarıyer

Ülke genelinde konut metrekare değeri en yüksek ilçe 25 bin 984 lirayla Beşiktaş.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 13:37:00 -
Türkiye’nin en değerli ilçeleri Beşiktaş ve Sarıyer

Bu ilçeyi 19 bin 134 lirayla Sarıyer, 16 bin 941 lirayla Bozcaada ve 15 bin 481 lirayla Bakırköy takip ediyor. İzmir Çeşme 15 bin 445 lirayla 5’inci, Muğla Bodrum 14 bin 825 lirayla 6’ncı, Beykoz 14 bin 546 lirayla 7’nci, Adalar 14 bin 273 lirayla 8’inci, Kadıköy 13 bin 352 lirayla 9’uncu, Şişli 12 bin 51 lirayla 10’uncu sırada yer alıyor. İlk 10’da İstanbul’dan 7, Muğla, İzmir ve Çanakkale’den birer ilçe bulunuyor. İlk 50’de de İstanbul’dan 21, İzmir’den 11, Muğla’dan 8, Antalya’dan 7, Çanakkale, Sakarya ve Aydın’dan birer ilçe var.

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