Türkiye'nin Diyarbakır'daki petrol çalışmaları Deutsche Welle'yi rahatsız etti

Diyarbakır'da, bir zamanlar adı terörle anılan bölgelerde petrol çıkarma çalışmaları sürüyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), kentin çeşitli bölgelerinde kuyu üstüne kuyu açıyor.

TPAO yetkililerinden yapılan açıklamalara göre Hazro ilçesindeki kuyularda beklenenin üstünde bir rezerve ulaşıldı.

Depolar yetersiz kaldı

Petrol depolama alanının yetersiz kalmasından dolayı yeni depolar kurmak için ihale yapıldı.

Hem petrolü depolamak için yer yapılacağı hem de kuyulardan çıkan gazla elektrik üretileceği öğrenildi.

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Deutsche Welle rahatsız oldu

Tüm bu gelişmeler bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılansa da yurt dışı kaynaklı algı faaliyetleri başladı.

Her fırsatta Türkiye aleyhine haberlere imza atan Alman yayın organı Deutsche Welle (DW), bu konuya da el attı.

Türkiye nefretini bir kez daha gözler önüne seren DW'nin Türkçe edisyonunda, petrol aramalarının tarım arazileri üzerinde yapıldığı iddia edildi.