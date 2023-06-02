Türkiye'nin çok büyük doğalgaz keşifleri sonrası bu 2 il boru gazı tüketiminde lider, ortaya çıktı! Şaşkına çeviren haber

Boru gazı tüketiminde İstanbul, LNG tüketiminde Antalya lider

Türkiye'nin ilk çeyrekteki doğal gaz tüketiminde boru gazı bakımından İstanbul, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) bakımından Antalya ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun doğal gaz piyasası sektör raporlarından derlediği bilgilere göre, Türkiye, yılın ilk üç ayında yaklaşık 17 milyar 810 milyon metreküp doğal gaz tüketti.

Bu dönemde tüketilen doğal gazın yaklaşık 17 milyar 624 milyon metreküpü boru gazı, 86 milyon metreküpü LNG, 32 milyon metreküpü sıkıştırılmış doğal gaz (CNG), kalan kısmı ise oto LNG ve oto CNG oldu.

Doğal gazı ilk çeyrekte boru gazı olarak tüketen illerin başında yaklaşık 3 milyar 355 milyon metreküple İstanbul yer aldı. İstanbul'u 1,75 milyar metreküple Ankara, 1,16 milyar metreküple İzmir, 1 milyar metreküple Kocaeli, 995 milyon metreküple Bursa takip etti.

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LNG tüketiminde ise yaklaşık 13,3 milyon metreküple Antalya ilk sırayı aldı. Antalya'yı 13,2 milyon metreküple İstanbul, 5 milyon metreküple Manisa, 3,8 milyon metreküple Ordu, 3,5 milyon metreküple Bolu izledi.

CNG kullanımında da yaklaşık 4,6 milyon metreküple Muğla ilk sırada. Bu şehri 2,2 milyon metreküple Denizli, 2,1 milyon metreküple Trabzon, 1,83 milyon metreküple Antalya, 1,82 milyon metreküple Balıkesir takip etti.

Boru gazı ve LNG'den farklı olarak CNG, otobüsler başta olmak üzere ulaşım araçlarında yakıt olarak da kullanılabiliyor.

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Öte yandan merak edenler için bedava doğalgaz için yeni açıklama! Tarihler değişti mi? Faturalar ne zaman gelecek? Fiyatlar ne zaman yansıyacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan 2023 tarihinde Filyos limanında düzenlenen bir törenle doğalgazın vatandaşlara ücretsiz olarak verileceğini açıklamıştı. Bu heyecan verici gelişmenin, ardından vatandaş bir sonraki doğalgaz faturalarının ne zaman geleceğini merakla beklemeye başladı.

ücretsiz doğal gaz faturaları milyonları sevindirdi. Ülke genelinde haneleri önemli ölçüde etkileyen bu gelişmenin ardından şimdi de gündemde ilk faturaların ne zaman geleceği var. İşte detaylar.

Ücretsiz doğal gaz faturalarının ilk dalgası milyonlarca haneyi sevindirdi. Maliye Bakanlığı, 24 Nisan 2023 tarihinden başlayarak 31 Mayıs 2023 tarihine kadar apartman sakinleri, ibadethaneler ve Cemevi abonelerinin 38 günlük doğal gaz tüketiminin tamamını karşılama kararı aldı. Ayrıca, 1 Mayıs 2024 tarihine kadar teslim edilen 25 metreküp doğal gazın faturası halka tamamen ücretsiz olarak dağıtılacak.

Ülkemizde 19,7 milyon doğal gaz abonesi bulunmaktadır ve yaklaşık 2,8 milyon daire merkezi sisteme bağlıdır. Buna ek olarak, yaklaşık 320.000 ön ödemeli doğal gaz müşterisi bulunmaktadır. Ücretsiz ve indirimli doğal gaz uygulamasına açıklık getirmek ve kapsamını belirlemek amacıyla 30 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu özel avantajların uygulanacağı tarihler belirlenmiştir. Buna göre 24 Nisan 2023 ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında apartman sakinleri, ibadethane katılımcıları ve Cemevi abonelerinin doğal gaz tüketimleri ilk faturaları gelene kadar ücretlendirilmeyecek ve fatura tutarı sadece "sıfır" olarak gösterilecekti.

MUTFAK İHTİYAÇLARI İÇİN İNDİRİM

Eğer bugün ilk fatura kesim tarihinizse, sizi hoş bir sürpriz bekliyor. 1 Mayıs 2024 tarihine kadar aylık doğal gaz tüketiminizde mutfak kullanımınıza yetecek 25 metreküpe kadar indirim alacaksınız. Bu indirim anında faturanıza yansıyacak ve önümüzdeki 11 ay boyunca kullanım bedelini düşürecektir. 25 metreküpün değeri bölgelere göre 130 ile 150 Türk lirası arasında değişmektedir. Bu 11 ayın sonunda bireyler yaklaşık 1.500 Türk lirası tasarruf etmiş olacaklardır. Ücretsiz erişim ve indirimlerin birleşik faydaları dikkate alındığında, 40 milyar Türk lirası gibi şaşırtıcı bir miktar halkın cebinde kalacaktır.

Merkezi sistem tüketicileri için indirim, merkezi sisteme bağlı toplam konut, ibadethane ve dini merkez sayısından özel sözleşmeli dairelerin çıkarılmasıyla hesaplanır. Elde edilen bu sayı daha sonra 25 metreküplük bir artışla çarpılır. Sistem ücretleri ve ilgili diğer tutarlar faturadan düşülerek merkezi ısıtma sistemi müşterisine iade edilir.



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