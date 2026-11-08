Karadeniz'in hırçın sularından gelen rızık tezgâhları şenlendiriyor!

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Batı Karadeniz’in bereketli sularında yüz güldüren av sezonu geride kalırken, denizcilerimiz ağlarını tonlarca balıkla doldurdu
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Batı Karadeniz’in bereketli sularında yüz güldüren av sezonu geride kalırken, denizcilerimiz ağlarını tonlarca balıkla doldurdu
Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Batı Karadeniz Temsilcisi Bülent Aksu, sezon boyunca 26 bin ton balık avlandığını müjdeleyerek bölgedeki bereketin altını çizdi. Palamudun bol olduğu sezonda vatandaşlar uygun fiyatlarla balık tüketmenin sevincini yaşarken, tezgahlardaki hareketlilik ekonomiye can suyu oldu.
Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Batı Karadeniz Temsilcisi Bülent Aksu, bölgedeki balıkçılığın hava şartları nedeniyle zayıfladığını belirtti. Batı Karadeniz bölgesinde 26 bin ton balık istihsali yapıldığını aktaran Aksu, artan giderler nedeniyle balıkçıların umduğunu bulamadığını savundu. Palamut bolluğunun hamsinin zayıf olacağını gösterdiğini dile getiren Aksu, denizde hamsinin çok az olduğunu, istavrit ve mezgit avcılığının ise devam edeceğini söyledi.
Balıkçı Oktay Ertürk ise sezonda genel bir palamut bolluğu yaşandığını ve şu anda en çok palamudun tercih edildiğini ifade etti. Fiyatlara değinen Ertürk, "Palamutlar 125 lira, kiloluktur" dedi. Hamsinin 250 lira olduğunu belirten Ertürk, "Balık bolsa balık ucuzdur, balık azsa balık pahalıdır. Biz de ona göre alıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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