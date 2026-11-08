Vitamin ve mineral eksikliğine dikkat! Yanlış beslenme öldürüyor

BESİN EKSİKLİĞİ NASIL ÖNLENEBİLİR? Dahiliye uzmanı Pirlich, muayenehanelerde ve ayakta hizmet veren sağlık kuruluşlarında da tüm risk grupları için vitamin ve mineral eksikliği taramalarının yapılmasını öneriyor. "Buna kronik ve ciddi hastalığa sahip kişiler ile özellikle ileri yaştaki insanlar dahil" diyor. Yoksulluğun neden olduğu besin eksikliğini önlemek için sağlıklı gıdalara erişimin artırılmasını talep eden Pirlich, örneğin okullarda ücretsiz yemek verilebileceğini söylüyor. Mümkün olduğunca çeşitli ve bitkisel ağırlıklı beslenmeyi tavsiye eden Pirlich, "Çok çeşitli beslendiğinizde, beslenme açısından yararlı olan birçok gıdayı tüketmiş olursunuz" diyor. Kural ise şöyle: Yemek ne kadar renkli ise o kadar iyi. Sebzelerin mümkün olduğunca nazik yöntemlerle pişirilmesi tavsiye ediliyor. Çünkü aşırı ısıtma ve uzun süre sıcak tutma vitaminleri yok ediyor. Uzun depolama süreleri de vitamin kaybına yol açtığından, özellikle mevsimlik ve yerel ürünlerin tercih edilmesi daha çok fayda sağlıyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmek için büyük çaba gösterilse bile besin eksikliği gelişebiliyor. Böyle durumlarda bir kan testi yaptırılması tavsiye ediliyor. Sonrasında ise besin takviyeleri eksikliğin giderilmesine yardımcı olabilir.