Vitamin ve mineral eksikliğine dikkat! Yanlış beslenme öldürüyor

TÜRKİYE’DE VİTAMİN VE MİNERAL EKSİKLİKLERİ YAYGIN: Ancak sanayileşmiş ülkelerde yaşayanlarda da sıklıkla mikro besin ögelerinde eksiklik görülüyor. ABD'li araştırmacıların bir çalışması, 2007-2010 yılları arasında ABD nüfusunun dörtte üçünün tavsiye edilen günlük D vitamini miktarını almadığını, üçte ikisinden fazlasında ise E vitamini eksikliği görüldüğünü ortaya koydu. Türkiye'de de vitamin ve mineral eksiklikleri bir halk sağlığı sorunu olarak dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı uzmanlarının 2020 tarihli bir raporunda, Türkiye nüfusunun yüzde 66,7'sinde D vitamini düzeyinin tavsiye edilen seviyenin altında olduğu belirtildi. Aynı rapora göre, kadınlarda hemen her yaş grubunda demir alımının ihtiyacın altında kaldığı, erkeklerde de özellikle çocuk yaş gruplarında demir alımının yetersiz kaldığı tespit edildi. Alman Beslenme Derneği'nin verilerine göre Almanya'da ise 2017 yılında nüfusun üçte birinde D vitamini eksikliği tespit edildi. D vitamini eksikliği kemik, eklem ve kas ağrılarının artmasına yol açarken, düşme ve kemiklerde kırık riskini yükseltiyor. Almanların üçte birinde iyot eksikliği de görülüyor. İyot, tiroit hormonlarının üretimi için vazgeçilmez bir element. İyot eksikliği ise tiroit bezinde hastalıklara veya işlev bozukluklarına yol açıyor. İyot, hamileler için de büyük önem taşıyor, bebeğin beyin ve sinir sisteminin gelişimi annenin yeterli iyot alımına bağlı bulunuyor. Tarımda uzun süre dayanabilen veya yüksek verim sağlayan çeşitlerin yetiştirilmesi, meyve, sebze ve tahıllardaki mikro besin ögelerinin kısmen azalmasına neden olabiliyor. Ancak bunun insan sağlığı üzerinde etkili olup olmadığı ise tartışmalı bir konu.