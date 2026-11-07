Netanyahu dönemi bitiyor! Herzog hükümeti kurma görevini Gadi Ayzenkot'a verdi

Katil İsrail’de Netanyahu dönemi sona eriyor. İsrail’de seçimlerin ardından başlayan koalisyon arayışında dengeler Gadi Ayzenkot lehine değişti. Siyasi parti temsilcileriyle görüşmelerini tamamlayan Cumhurbaşkanı İzak Herzog, hükümeti kurma görevini Ayzenkot’a verdi.

İsrail basını duyurdu

İsrail haber sitesi Ynet’in aktardığı bilgilere göre İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot’a verme kararı aldı. Eisenkot’un, pazar günü yerel saatle 17.00’de Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda yapılacak törene katılarak yetki belgesini teslim alması bekleniyor. Yetkinin resmen verilmesinin ardından Eisenkot’un yeni hükümeti kurabilmesi için 28 günlük süresi başlayacak.

İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu da 48 milletvekiliyle 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak için gerekli 61 sandalyeye ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit konuma yerleşmişti.

Cumhurbaşkanı İzak Herzog'un partilerle yaptığı istişare toplantılarında Netanyahu'nun son koalisyonundaki Birleşik Tevrat Yahudiliği başbakanlık için herhangi bir isim önermemiş, Netanyahu'nun desteği 46 milletvekilinde kalmış; buna karşın Eisenkot Arap partilerinin de ismini önermesiyle 67 milletvekilinin desteğine ulaşmıştı.

Herzog, hükümeti kurma görevini vereceği ismi pazar günü açıklayacağını duyurmuştu.