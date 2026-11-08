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Dünya Meclis binasındaki Almanya bayrağını indirip Filistin bayrağı astılar: 3 kişiye gözaltı
Dünya

Meclis binasındaki Almanya bayrağını indirip Filistin bayrağı astılar: 3 kişiye gözaltı

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Meclis binasındaki Almanya bayrağını indirip Filistin bayrağı astılar: 3 kişiye gözaltı

Almanya’nın başkenti Berlin'deki Federal Meclis binasının önünde bir aktivist, bayrak direğine tırmanarak göndere çekili Almanya bayrağını indirdi ve yerine Filistin bayrağı astı. "Peacefully Against Genocide" grubunun düzenlediği eylem sonrası polis, devlet sembollerini aşağılama suçlamasıyla üç kişiyi gözaltına aldı.

Berlin'deki Federal Meclis'in (Reichstag) önünde düzenlenen eylemde bir aktivist, bayrak direğine tırmanarak göndere çekili Almanya bayrağını indirdi ve yerine Filistin bayrağı astı. Polis açıklamasına göre, saat 11.15 sıralarında bir kişi güvenlik çitini aşarak bayrak direğine tırmandı ve Almanya bayrağını indirip yerine Filistin bayrağını çekti. İki kişi ise eylemi yerde durarak cep telefonlarıyla kaydetti.

İTFAİYE İNDİRDİ

İtfaiye ekipleri saat 12.20 sıralarında müdahale ederek aktivisti direkten indirdi. Olayın ardından 20, 22 ve 32 yaşlarında üç şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce de Anayasa'yı Koruma Teşkilatı ile devlet güvenlik birimlerinin takibinde olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında devletin ve sembollerinin aşağılanması ile Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü Yasası'nın ihlali de yer aldı.

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