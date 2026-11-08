Polonya'yı kana bulayan saldırıda korkunç gelişme! Katliamcının evinden 3 ceset daha çıktı

Polonya'nın tarihi ve turistik kentlerinden Krakow'da düzenlenen kanlı saldırının ardından yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kentin en işlek noktalarından Rynek Glowny Meydanı'nda çevreye rastgele ateş açarak 6 kişinin ölümüne neden olan saldırganın evinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

BAŞBAKAN TUSK: BÖYLE BİR TERÖR OLAYI YAŞAMAMIŞTIK

Polonya Başbakanı Donald Tusk, saldırganın evinde bulunan cesetlerin büyük ihtimalle aile fertlerine ait olduğunu belirtti.

Yaşananların ülke açısından benzeri görülmemiş bir olay olduğunu vurgulayan Tusk, "Şimdiye kadar Polonya'da böyle bir terör olayı yaşamamıştık" ifadelerini kullandı.

SALDIRGANIN AŞIRI SAĞ BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 24 yaşındaki Polonya vatandaşı Michal O. olduğunu açıkladı.

Şüphelinin aşırı sağ ideolojilere hayranlık duyduğunu aktaran Kierwinski, saldırının nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Bakan Kierwinski, yaralılar arasında 2 polis memuru ile saldırganın da bulunduğunu bildirdi.

TURİSTİK MEYDANDA DEHŞET SAÇTI

Saldırı, 7 Kasım'da Krakow'un en kalabalık turistik bölgelerinden Rynek Glowny'de yerel saatle 15.00 sıralarında meydana geldi.

Bir araçtan çevreye rastgele ateş açılması üzerine meydanda büyük panik yaşandı. Kurşunların hedefi olan 5 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polisin müdahalesi sırasında vurularak yakalanan saldırgan hastanede ameliyata alındı. Şüphelinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

BABASININ EVİNDE 11 SİLAH BULUNUYORDU

Malopolska Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Katarzyna Cislo, saldırganın silah ruhsatına sahip olduğunu ve 2 silahının bulunduğunu açıkladı.

Şüphelinin babasının da silah ruhsatı bulunduğunu ve 11 silaha sahip olduğunu belirten Cislo, baba ile oğlunun daha önce herhangi bir polis kaydının bulunmadığını aktardı.

POLONYA'DA İKİ GÜNLÜK MİLLİ YAS

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ülkeyi sarsan saldırının ardından 8 ve 9 Kasım tarihlerinin milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Saldırganın evinde bulunan 3 cesedin kimliklerinin kesinleştirilmesi ve olayın arka planının aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.