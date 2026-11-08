  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
8 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi Polonya'yı kana bulayan saldırıda korkunç gelişme! Katliamcının evinden 3 ceset daha çıktı GKRY liderinden İngiliz üsleri için statü değişikliği çağrısı “Siyonist birlik hükümeti” çağrısı yapan Netanyahu’ya cevap geldi: “Görevdeki günleri sayılı” Netanyahu dönemi bitiyor! Herzog hükümeti kurma görevini Gadi Ayzenkot'a verdi Başkan Erdoğan'dan Aliyev hamlesi Tır ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü, yaralı var! Van’da katliam gibi kaza Tamar Tanrıyar'dan Özgür Özel hakkında şok iddia! Özgür Özel’e 7 yıl hapis Masada İran ve Ukrayna vardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü! Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme! BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen gözaltına alındı
Yaşam İstanbul'da eğitim uçağı düştü: İniş sırasında faciadan dönüldü
Yaşam

İstanbul'da eğitim uçağı düştü: İniş sırasında faciadan dönüldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul'da eğitim uçağı düştü: İniş sırasında faciadan dönüldü

Hezarfen Havaalanı'nda eğitim uçuşu yapan uçak, iniş sırasında kontrolden çıkarak pist dışındaki toprak alana girdi. Kazada pilotaj öğrencisi yara almazken uçağın ön kısmında hasar meydana geldi.

İstanbul'daki Hezarfen Havaalanı'nda eğitim uçuşu yapan uçak, iniş sırasında pistten çıkarak kaza kırıma uğradı. Toprak alana giren uçakta yaralanan olmadı.

Çatalca'daki Hezarfen Havaalanı'nda, AYJET Uçuş Okulunun pilotaj öğrencisi Arda Boğaç Bakkal, sabah saatlerinde eğitim uçuşu kapsamında iniş yaptığı sırada uçağı pistten çıktı.

Kazada, Bakkal yara almazken, toprak alanda durabilen uçağın ön kısmında hasar oluştu.

Uçak, teknik inceleme yapılmak üzere bulunduğu yerden çekildi.

Ara seçimler sonrası Demokrat Parti 2028 yarışında ivme kazandı
Ara seçimler sonrası Demokrat Parti 2028 yarışında ivme kazandı

Dünya

Ara seçimler sonrası Demokrat Parti 2028 yarışında ivme kazandı

Fabrikada feci iş kazası! 21 yaşındaki işçi bulgur kazanında can verdi!
Fabrikada feci iş kazası! 21 yaşındaki işçi bulgur kazanında can verdi!

Gündem

Fabrikada feci iş kazası! 21 yaşındaki işçi bulgur kazanında can verdi!

Tır ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü, yaralı var! Van’da katliam gibi kaza
Tır ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü, yaralı var! Van’da katliam gibi kaza

Gündem

Tır ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü, yaralı var! Van’da katliam gibi kaza

Gümrükteki ürünler can suyu oldu: E-İhale'de dikkat çeken kazanç
Gümrükteki ürünler can suyu oldu: E-İhale'de dikkat çeken kazanç

Ekonomi

Gümrükteki ürünler can suyu oldu: E-İhale'de dikkat çeken kazanç

Özgür Özel, seçimi nasıl kazanacaklarını açıkladı: Koş deyince koşuyor, gel deyince geliyorlar! 250 bin kişilik ordu kurduk
Özgür Özel, seçimi nasıl kazanacaklarını açıkladı: Koş deyince koşuyor, gel deyince geliyorlar! 250 bin kişilik ordu kurduk

Gündem

Özgür Özel, seçimi nasıl kazanacaklarını açıkladı: Koş deyince koşuyor, gel deyince geliyorlar! 250 bin kişilik ordu kurduk

Kazadan sonra yola inen yayaya kayan otomobil çarptı!
Kazadan sonra yola inen yayaya kayan otomobil çarptı!

Yerel

Kazadan sonra yola inen yayaya kayan otomobil çarptı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23