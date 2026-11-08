İstanbul'da eğitim uçağı düştü: İniş sırasında faciadan dönüldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hezarfen Havaalanı'nda eğitim uçuşu yapan uçak, iniş sırasında kontrolden çıkarak pist dışındaki toprak alana girdi. Kazada pilotaj öğrencisi yara almazken uçağın ön kısmında hasar meydana geldi.
İstanbul'daki Hezarfen Havaalanı'nda eğitim uçuşu yapan uçak, iniş sırasında pistten çıkarak kaza kırıma uğradı. Toprak alana giren uçakta yaralanan olmadı.
Çatalca'daki Hezarfen Havaalanı'nda, AYJET Uçuş Okulunun pilotaj öğrencisi Arda Boğaç Bakkal, sabah saatlerinde eğitim uçuşu kapsamında iniş yaptığı sırada uçağı pistten çıktı.
Kazada, Bakkal yara almazken, toprak alanda durabilen uçağın ön kısmında hasar oluştu.
Uçak, teknik inceleme yapılmak üzere bulunduğu yerden çekildi.
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