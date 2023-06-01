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Dünya Suudi Arabistan için Ürdün'den beklenmedik talimatı, çıkışı: Kraliyet düğünü için çağırı yapılmıştı! Dünya gözünü buraya dikti
Dünya

Suudi Arabistan için Ürdün'den beklenmedik talimatı, çıkışı: Kraliyet düğünü için çağırı yapılmıştı! Dünya gözünü buraya dikti

Yeniakit Publisher
2023-06-01 21:38:00 - 2023-06-01 21:38:50
Suudi Arabistan için Ürdün'den beklenmedik talimatı, çıkışı: Kraliyet düğünü için çağırı yapılmıştı! Dünya gözünü buraya dikti

Suudi Arabistan Hükümetini ilgilendiren dünyanın merakla beklediği düğün gerçekleşti. Şaşırtan bir karar imza atarak ülkede resmi tatil ilan edildi. Düğün ile Ürdün ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi bekleniyor.

Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Suudi Arabistanlı Rajwa Al Seif, Ürdün’ün başkenti Amman’daki Zahran Sarayı’nda düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. Düğün günü ülkede resmi tatil ilan edildi.

Ürdün’de aylardır beklenen kraliyet düğünü gerçekleşti. Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Suudi Arabistanlı Rajwa Al Seif, Ürdün’ün başkenti Amman’daki Zahran Sarayı’nda düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi. Çiçeği burnunda gelin Al Seif, Lübnanlı tasarımcı Elie Saab imzalı zarif beyaz bir gelinlik, Veliaht Prens Abdullah ise askeri üniformasını giydi.

Nikah törenine ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi First Lady Jill Biden, İngiltere Prensi William ve eşi Kate ile Katar, Belçika, İspanya, Danimarka, Hollanda ve Japonya kraliyet ailelerinin üyeleri katıldı.

Nikah törenin ardından çiçeği burnunda çift, düzenlenen geçit töreni ile halkı selamlayarak düğünün düzenleneceği Al Husseiniya Sarayı'na doğru yola çıktı. Al Husseiniya Sarayı'ndaki düğüne yaklaşık 2 bin kişinin katılması bekleniyor.

Ürdün’ün dört bir yanında kutlamaların yapıldığı düğün öncesi, birçok cadde ve sokak süslendi. Düğün ile Ürdün ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi bekleniyor.
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