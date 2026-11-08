Suriye'den Suudi Arabistan'la askeri ittifak açıklaması! Mekke İttifakı için kapı aralandı

Suriye ile Suudi Arabistan arasındaki askeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yeni adımlar gündemde. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan diplomatik bir kaynak, iki ülke arasında askeri eğitim, tecrübe paylaşımı ve danışmanlık alanlarında işbirliği yapılacağını açıkladı.

Kaynak, mevcut anlaşmaların ilerleyen dönemde daha kapsamlı bir savunma ortaklığına dönüşebileceğine dikkat çekti.

MEKKE İTTİFAKI'NA KATILIM GÜNDEMDE

Suriyeli diplomatik kaynak, Suudi Arabistan ile yürütülen askeri işbirliğinin gelecekte karşılıklı savunma anlaşmasına dönüşebileceğini belirtti.

Bu kapsamda Suriye'nin Mekke İttifakı'na katılmasının da değerlendirilebileceğini aktaran kaynak, olası adımların iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ele alınacağını ifade etti.

Ancak Suriye'nin ittifaka katılmasına ilişkin kesinleşmiş bir karar açıklanmadı.

İLK ASKERİ ZİYARETLER GELECEK AY BAŞLAYACAK

SANA'nın aktardığı bilgilere göre, Şam ile Riyad arasındaki mevcut askeri anlaşmalar üç temel alana odaklanıyor: askeri eğitim, tecrübe paylaşımı ve askeri danışmanlık.

İşbirliğinin temel amacının Suriye askeri güçlerinin eğitilmesi ve kapasitelerinin geliştirilmesi olduğu bildirildi.

Bu çerçevede Suudi Arabistan'dan Suriye'ye yönelik koordinasyon ziyaretlerinin gelecek aydan itibaren başlayacağı açıklandı.

YEMEN'E ASKER GÖNDERİLECEĞİ İDDİALARINA CEVAP

Diplomatik kaynak, Suriye'nin Yemen'deki askeri faaliyetlere katılacağı yönünde ortaya atılan iddiaları da değerlendirdi.

Suriye askeri birliklerinin Yemen'e gönderileceğine ilişkin haberlerin hiçbir dayanağının bulunmadığını vurgulayan kaynak, mevcut anlaşmaların eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle sınırlı olduğunu belirtti.

Böylece iki ülke arasındaki askeri yakınlaşmanın Yemen'e asker sevkiyatı anlamına gelmediği ifade edildi.

ŞAM YÖNETİMİNİN ÖNCELİKLERİ AÇIKLANDI

Suriyeli diplomatik kaynak, ülkenin öncelikli gündeminin iç güvenliğin güçlendirilmesi, yeniden inşa faaliyetleri ve ekonomik toparlanma olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan ile geliştirilen askeri ilişkilerin de bu öncelikler ve iki ülkenin ulusal çıkarları çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.

Suriye'nin Mekke İttifakı'na katılıp katılmayacağı ise ilerleyen dönemde yapılacak değerlendirmelere bağlı olacak.