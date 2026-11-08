Diyarbakır’da alkışlanacak hareket! Protokolü değil emektarları baş tacı ettiler!

Diyarbakır'da yeni yerine taşınan bir restoran, alışılmışın dışında bir açılış yaptı. Protokol yerine işletmede emeği bulunan ustalar kurdele kesti, açılışta 3 bin kişiye ücretsiz yemek ikram edildi.

Diyarbakır'da yeni yerine taşınan Sedef Ev Yemekleri, farklı açılış konseptiyle dikkat çekti. İşletmenin açılışında milletvekilleri ve protokol üyeleri yerine, yapımında emeği bulunan boyacı, marangoz, elektrikçi ve diğer ustalar yer aldı. Ustalar, kurdeleyi kendi mesleklerinde kullandıkları aletlerle kesti. Açılış kapsamında yaklaşık 3 bin kişiye ücretsiz yemek ikram edildi. Misafirlerin masalarına tek tek gidilerek siparişleri alındı ve istedikleri yemekler servis edildi.

"Değişik bir açılış yapmak istedik"

İşletme sahibi Ömer Tinte, açılışı dayanışma ve paylaşma etkinliğine dönüştürmek istediklerini belirtti. Tinte, "Yeni yerimize taşındıktan sonra değişik bir açılış yapmak istedik. Dükkanımızın yapımında emeği geçen kim varsa, mobilyacısından elektrikçisine, boyacısından duvar ustasına kadar herkesi buraya davet ettik. Hepsiyle tek tek helalleştik. Yaptıkları işleri takdir ettik, kendilerini tebrik ettik. Açılış kurdelesini de farklı bir şekilde kestik. Kimi maket bıçağıyla, kimi elektrikçi keskiyle, kimi makasla, kimi de farklı bir aletle kurdeleyi kesti. Böylece güzel ve farklı bir açılış gerçekleştirdik. Ancak biz bugün sadece açılış yapıp satışa başlamayı düşünmedik. Dostlarımız, arkadaşlarımız ve halkımız zaten her zaman gelip bizi ziyaret ediyor. Biz bugün, maddi durumu iyi olmadığı için çocuklarını istedikleri zaman dışarı çıkaramayan ailelerimizi burada misafir etmek istedik. Bunun için 3 bin kişilik yemek hazırladık. Allah ne verdiyse ikram edeceğiz. Kim gelirse Allah'ın izniyle buradan eli boş dönmedi. Böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Hamdolsun, içerisi oldukça kalabalıktı. Çoluk çocuk herkes buradaydı. Kimsenin gönlünü kırmadan, herkese güzel ve sıcak bir yemek ikram edeceğiz. Biz onlardan sadece dua bekliyoruz. Diyarbakır halkımızı da müsait oldukları bir zamanda lokantamıza bekliyoruz. Hem içeride yerimiz hem de başımızın üstünde yerleri var. Biz zaten normalde de bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Kimsesiz bakım evlerini ziyaret ediyoruz, köy okullarına gidiyoruz. Elimizden geldiğince sosyal etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Kapımıza gelen hiç kimseyi de boş çevirmiyoruz. Bundan sonra da imkânlarımız ve işlerimizin durumuna göre farklı etkinlikler düzenleyeceğiz. Gitmemiz gereken bir yer olur, aklımıza güzel bir etkinlik gelir; elimizden geleni yaparız. Sonuçta veren Allah'tır, biz de paylaşmaya devam edeceğiz. Paylaşmak güzeldir, insan paylaştıkça daha mutlu oluyor. Biz de böyle mutlu oluyoruz. Diyarbakır halkını, Diyarbakırlıları gerçekten çok seviyoruz" dedi.

Sedef Ev Yemekleri Lokantası olarak ev yemekleri olduğunu ve Diyarbakır gastronomisine uygun dizayn edildiğini ifade eden Tinte, sözlerine şöyle devam etti:

"Diyarbakır'ın yöresel yemekleri, bumbarımız, ekşili sumaklı kuru patlıcan ve biber dolmamız, fırında gerdanımız var. Kısacası ev yemekleriyle ilgili aklınıza ne geliyorsa burada bulabilirsiniz. Üstelik yemeklerimizin tamamı el yapımı. Diyarbakır'da ve başka yerlerde bu kadar çok çeşidi bir arada sunan lokanta sayısı oldukça azdır. Bizde hepsi var. En önemlisi, içli köftemizi yediğinizde ‘Bu benim anamın içli köftesine benziyor' diyebileceğiniz bir lezzet sunuyoruz. Dolmamızı yediğinizde ise ‘Ben bu lezzeti yıllar önce yemiştim. diyerek geçmişe gidebilirsiniz. Biz müşterilerimize tam da bu duyguyu yaşatacak lezzetler sunuyoruz. Sedef Lokantası, Diyarbakır'ın yemek kültürünü yaşatan bir sofradır."