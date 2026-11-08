Erdoğan ve Aliyev Hocalı Katliamı Anıtı'nı ziyaret ettiler
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocalı Katliamı kurbanları anısına inşa edilen Hocalı Soykırımı Anıtı'nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ı ziyaretini sürdürüyor.
Erdoğan programı kapsamında, Şuşa'da görüştüğü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Hocalı kentine geldi.
Erdoğan, Aliyev ile birlikte Hocalı'da yaşanan katliamın kurbanları anısına inşa edilen Soykırım Anıtı'nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanları anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.