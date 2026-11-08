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Siyaset Erdoğan ve Aliyev Hocalı Katliamı Anıtı'nı ziyaret ettiler
Siyaset

Erdoğan ve Aliyev Hocalı Katliamı Anıtı'nı ziyaret ettiler

Yeniakit Publisher
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Erdoğan ve Aliyev Hocalı Katliamı Anıtı'nı ziyaret ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocalı Katliamı kurbanları anısına inşa edilen Hocalı Soykırımı Anıtı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ı ziyaretini sürdürüyor.

Erdoğan programı kapsamında, Şuşa'da görüştüğü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Hocalı kentine geldi.

Erdoğan, Aliyev ile birlikte Hocalı'da yaşanan katliamın kurbanları anısına inşa edilen Soykırım Anıtı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanları anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

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