Tam bir C vitamini! Hünnap reçeli deyip geçmeyin... Hünnapın sırrını açın: Binlerce lira ödemeyin

Hünnap reçeli, geleneksel Türk mutfağının en sevilen reçellerinden biridir. Bu reçelin kendine özgü lezzeti ve faydaları, onu vazgeçilmez kılar. Hünnap reçelinin sırrı, hünnap meyvesinin kendisinde gizlidir. Hünnap, demir, potasyum, kalsiyum ve C vitamini gibi önemli besin maddeleri açısından zengindir. Ayrıca, antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.

HÜNNAP REÇELİ NASIL YAPILMALIDIR?

Reçelimizi yaparken lezzetli ve kusursuz sonuçlar elde etmek için her zamanki gibi püf noktalarımıza dikkat etmeliyiz. Bu püf noktaları:

Hünnap reçeli yaparken, olgun ve taze hünnap meyveleri kullanmaya özen gösterin. Meyvelerin olgunluğu, reçelin lezzetini etkiler.

Hünnap meyvelerini iyice yıkayarak tüylerini ve kirlerini temizleyin.

Limon suyu reçelin rengini ve kıvamını düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca reçelin tadını dengeler.

Hünnapları yavaşça pişirin. Düşük ateşte uzun süre kaynatmak reçelin lezzetini yoğunlaştırır.

Reçeli karıştırırken tahta bir kaşık kullanın ve fazla karıştırmaktan kaçının. Hünnapları ezmemeye dikkat edin.

Hünnapları şekerle bir arada bekletmek, meyvelerin tat almasını sağlar. Bu işlemi bir gece önce yapabilirsiniz.

Reçeli sıcakken sterilize edilmiş cam kavanozlara dökün ve sıkıca kapatın bu sayede reçeliniz uzun süre dayanır.

ENFES HÜNNAP REÇELİ TARİFİ

Hünnap reçeli tarifi için malzemelerimizi sıralamadan önce belirtmeliyim ki meyvemiz ne kadar taze olursa reçelimiz o kadar lezzetli olacaktır!

1. 5 kg taze hünnap

4 bardak şeker

4 bardak su

4- 5 adet karanfil( damak tadına göre)

Yarım limon suyu

Malzemelerimizin ardından haydi yapılışına geçelim! Hünnaplarımızı yıkayalım ister dörde bölün ister tüm pişirin farketmez bu tamemen sizin damak tadınıza göredir!Yıkayıp hazırladığımız hünnapların üzerine 4 bardak şekeri döküp bir gece bekletin. Gece sonunda meyvelerimiz suyunu bırakınca üzerine 4 su bardağı suyu ekleyip kaynatmaya başlayın, kısık ateşe alıp ara sıra karıştırın, köpüğünçıktıkça kaşıkla alarak 20 dakika kadar hünnaplar yumuşayıncaya kadar kaynatın. Damak tadınıza göre karanfilleri ve limonu ekleyip 10 dakika daha kaynatın. Elde ettiğiniz kıvamı beğendiyseniz ocağınızı kapatın. Gözünüze sulu görünebilir buna dikkat edin unutmayın soğuyunca bütün reçeller katılaşır bunu hesap ederek ocağınızı kapatın. Afiyet olsun!