Tır ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü, yaralı var! Van’da katliam gibi kaza
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Van-Özalp karayolunda tır ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Van-Özalp karayolunda katliam gibi bir kaza yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Van-Özalp karayolunda meydana geldi. Tır ile minibüsün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis, jandarma, AFAD, UMKE, Özalp, Erçek ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.