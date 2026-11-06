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Gündem Görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ev hapsiyle tahliye edildi
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Görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ev hapsiyle tahliye edildi

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Görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ev hapsiyle tahliye edildi

Yaklaşık 17 aydır cezaevinde tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ev hapsiyle tahliye edildi

Yaklaşık 17 aydır tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, yargılandığı davada yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Bahçetepe hakkında yürütülen davada kararını açıkladı.

TAHLİYE EDİLDİ

Bahçetepe, "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarından beraat etti. Ancak "rüşvet" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararla birlikte Bahçetepe'nin ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

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Görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ev hapsiyle tahliye edildi
Görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ev hapsiyle tahliye edildi

Gündem

Görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ev hapsiyle tahliye edildi

Görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ev hapsiyle tahliye edildi
Görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ev hapsiyle tahliye edildi

Gündem

Görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ev hapsiyle tahliye edildi

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Yorumlar

Ali

Hepsi derhal birakılmasi gerekir hic birisinin sucu yok
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