Türkiye'nin askeri planlarını Yunanistan'a kimin verdiği açıklandı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Adaları gerilimi her geçen gün tırmanıyor. Mayıs ayından bu yana süren gerilimde Cumhurbaşkanı Erdoğan Efes 2022 tatbikatında Yunanistan’a “Kendine gel, Türkiye adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendine tanıdığı hakları kullanmaktan geri durmayacaktır” sözleriyle seslendi.

Yunanistan, Erdoğan’ın uyarısına rağmen 23 adanın 22’sini silahlandırırken emekli Yunan donanması koramirali Egkolfopoulos Türkiye’ye yönelik "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki Boğaziçi Köprülerini yok edecek, 3 adet SCALP füzesi fırlatılacak ve ardından onlara 'Şimdi gelebilirsiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik ele alındı.

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, FETÖ’nün TSK’ya yönelik kumpas davaları sürecinde Mehmet Baransu’nun TSK’nın askeri planlarını Yunanistan’a ifşa ettiğini söyledi.

“Gittim konuştum ancak başaramadım”

“TSK’ya açılan davalar sürecinde bir gazeteci Birinci Ordu Komutanlığı’nın Yunanistan’la ilgili planlarını deşifre etti” diyen Pekin, “Bunların hepsi bugün değişti, yeniden hazırlandı. O dönemin Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner bana ‘Git savcıyla görüş, asıl casusluğu bu adam yapıyor’ diye söyle dedi. Gittim konuştum ancak başaramadım. Çünkü o da FETÖ'cüydü” ifadelerini kullandı.