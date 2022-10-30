Türkiye’nin Ada’daki garantörlüğü sürecek

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs’ta adil ve kalıcı ve sürdürülebilir çözüm için Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğin tanınmasını vurgularken, aynı zamanda 1571’den beri Kıbrıs’ta hakkı olan hukuku olan uluslararası anlaşmalardan kaynaklı garantörlük hakkıyla bu bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi” dedi.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Medya Çalıştayı ve Ödül Töreni önceki gecebir otelde gerçekleşti. 18 ülkeden 156 yabancı ve yerli gazeteci ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar onur konuğu olarak katıldı.

Kıbrıs’ın milli ve ulusal bir dava olduğunu belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türklerinin Türkiye desteği ile mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi. Kıbrıs’ta adil ve kalıcı sürdürülebilir çözüm için egemen eşitliğinin tanınmasını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın uluslararası anlaşmalardan kaynaklı hakkı olan Türkiye’nin garantörlük hakkıyla bölgenin en büyük ve güçlü ülkesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs adasında Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğünün sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.