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Türkiye'nin 1 dünyanın 3 numarası olacak! Tamamlamak için 24 saat çalışıyorlar

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine yapılan 275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dünyanın 3. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralinin tamamlanması için inşaatta 24 saat çalışmalar devam ediyor.

03 Eylül 2019 Salı 10:18
Türkiye'nin 1 dünyanın 3 numarası olacak! Tamamlamak için 24 saat çalışıyorlar

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrili ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde 130 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2021 yılında tamamlanması planlanan baraj için gece gündüz çalışmalar devam ediyor. İşçiler vardiya şeklinde 24 saat çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi gece görünümü görenleri etkiliyor.

Yüzde 70’i tamamlanan barajın, tamamlandığında 558 megawatt kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Baraj inşaatında 440 metre temel kotundan başlanarak 710 metre kotuna yükselecek olan 270 metrelik gövde inşa edilecek.

Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin adet konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2021 yılının aralık ayında ise elektrik üretimine geçilecek.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:18
  1. Edirne
  2. Artvin
  3. Yusufeli Barajı

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