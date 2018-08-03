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Türkiye'den Yunanistan'a tepki: Kabul edilemez

Türkiye, 17 Kasım terör örgütü mensubu Dimitris Kufodinas’ın yüksek güvenlikli cezaevinden alınarak, açık bir cezaevine nakledilmesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, durumun kabul edilemez olduğunu açıkladı.

03 Ağustos 2018 Cuma 22:52
Türkiye'den Yunanistan'a tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, 17 Kasım terör örgütü mensubu hükümlü Dimitris Kufodinas'ın yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi'nden alınarak, Volos'taki açık bir cezaevine nakledilmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 17 Kasım terör örgütünün mensubu hükümlü Dimitris Kufodinas'ın yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi'nden alınarak, Volos'taki açık bir cezaevine nakledildiğinin öğrenildiği belirtilerek, "Bu şahıs, Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayetinin (1991) ve Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin (1991) faili olduğu, ayrıca, Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin (1994) failleri arasında yer aldığı için müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Daha önce üç kere izin kullanma hakkı tanınan Kufodinas'ın, bu kere açık bir cezaevine nakledilmesinin hiçbir kabul edilebilir gerekçesi yoktur" denildi.

Açıklamada, bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesinin, şehit diplomatların anısına ve ailelerine yapılan bir saygısızlık olduğu aktarılarak, "Ülkemizin diplomatlarının canına kastetmiş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlanması kabul edilemez. Yunan makamlarını terörle mücadelede zafiyet oluşturacak adımlar atmamaya ve teröristlerin cezalandırılmasında yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 22:52
  1. Ahmet Deniz Bölükbaşı
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. Deniz Bölükbaşı
  4. Yunanistan
  5. Ankara
  6. Dimitris Kufodinas

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