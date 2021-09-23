Türkiye'den Tripoliçe Katliamı açıklaması

Dışişleri Bakanlığından, 23 Eylül 1821'de Yunanistan'ın Mora'da yaşayan Osmanlı Türklerine yaptığı katliamla ilgili açıklama geldi.

Tripoliçe Katliamı'na ilişkin yapılan açıklamada, "Mora Yarımadası’nda tek bir Türk'ün dahi canlı kalmamasını hedefleyen bu insanlık dışı katliam, tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mora Yarımadası'nda tek bir Türk’ün dahi canlı kalmamasını hedefleyen bu insanlık dışı katliam tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır. Her fırsatta tarihi gerçekleri çarpıtarak başkalarına ders verme gafletine düşenler, kendi işledikleri mezalimin asla unutturulamayacağını bilmeli ve gerçeklerle samimi şekilde yüzleşmelidirler."