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Dünya Türkiye'den Somali mesajı
Dünya

Türkiye'den Somali mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziye mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 03:38:00 -
Türkiye'den Somali mesajı

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Somali’nin başkenti Mogadişu'da bugün meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Yaralıların bir kısmının tedavilerine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

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