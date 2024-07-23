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Gündem Türkiye'den Pekin'deki bildiriye ilişkin açıklama! 'Memnuniyet duyduk'
Gündem

Türkiye'den Pekin'deki bildiriye ilişkin açıklama! 'Memnuniyet duyduk'

Yeniakit Publisher
2024-07-23 18:52:00 -
Türkiye'den Pekin'deki bildiriye ilişkin açıklama! 'Memnuniyet duyduk'

Dışişleri Bakanlığı, Filistinli siyasi oluşumların bir araya geldikleri Pekin’de milli birliğin sağlanmasına yönelik bir bildiri kabul etmelerinden Türkiye'nin memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uzlaşı sürecine ÇHC'nin katkılarının takdirle karşılandığı belirtildi.

Katil İsrail’in Gazze’deki saldırılarının tüm şiddetiyle devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te baskınların daha da yoğunlaştığı mevcut koşullarda Filistin’de siyasi birliğin sağlanmasının önemi ve aciliyeti daha artmıştır. Pekin’de kabul edilen bildiride kayıtlı adımların hayata geçirilmesini ve Filistin’de siyasi birliğin sağlanmasına yönelik uzun zamandır ülkemizin de katkılarıyla devam eden gayretlerin bir an evvel olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz" denildi.

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