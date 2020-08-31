Türkiye'den Norveç'e Kur'an-ı Kerim çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Norveç'te İslam düşmanı ve ırkçıların Kur'an-ı Kerim’e yönelik saygısızlığı kınandı.

Bu tip eylemlerin sadece Müslümanları değil, hukuk devletlerini ve demokratik sistemleri de hedef aldığına vurgu yapan Dışişleri, "Nazi kalıntıları bulundukları toplumu bir virüs gibi sarmakta ve zarar vermektedir." diyerek sert tepki gösterdi.

Dışişleri ırkçılık ve İslam karşıtlığının ifade özgürlüğü kapsamında olmasının da yanlış olduğunu vurguladı.

Norveç'e önlem al çağrısı

Kutsal kitabımıza yönelik bu tür saldırıların giderek arttığını vurgulayan Türk Dışişleri, Norveç'i gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Ne olmuştu?

'Norveç’in İslamlaştırılmasını Durdur' SIAN adlı ırkçı bir grup polisin korumasında Norveç'in başkenti Oslo'da gösteri düzenledi.

Irkçıların lideri olan Anna Braten burada yaptığı konuşmada, Norveç'te İslam'a yer olmadığını belirterek, tüm Kur'an-ı Kerim'lerin yok edilmesi gerektiğini açıkladı.

Kur'an yapraklarına tükürüp yere attı

İnsanlıktan çıkmış İslam düşmanı yönetici daha sonra Kur'an'ın yapraklarını yırtarak üzerine tükürüp yere attı.

Polisin böylesi bir skandala izin vermesine sinirlenen grubun düzenlediği eylemde 29 kişi gözaltına alındı. Norveçli aktivistler böyle bir çirkin eyleme izin verilmesini kınarken, sosyal medyadan da binlerce kişi çirkin provokasyona tepki gösterdi.