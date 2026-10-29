Kapadokya'da peribacası çöktü: Ölü ve yaralılar var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Nevşehir’deki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bir peribacası yıkıldı. Olayda 2 ölü ve 1 yaralının olduğu bildirilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Göreme beldesinde bulunan peribacalarından bir tanesi yıkıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede kriz masası oluşturulurken yaralanan 3 kişinin hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kayaların altında kalan cenazelerin olduğu bilgisi edinilirken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Nevşehir Valisi Hüseyin Kök 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ayrıntılar gelecek…