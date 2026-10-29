Akit yazdı gündem oldu! İslam’ı anlattığı için hedef olan Aytaç öğretmene destek yağıyor

Öğrencilerine İslam’ın güzelliklerini ve zikrin önemini anlattığı, başörtüsü takan öğrencileri övdüğü gerekçesiyle İslam düşmanı kesimlerle solak medyanın hedefe oturttuğu İstanbul Bağcılar’daki bir okulda sınıf öğretmeni olan Aytaç Demir hakkında başlatılan soruşturma 63 sayfalık rapor hazırlandığı ve meslekten çıkarılmasının gündemde olduğunu duyuran Akit, raporu hazırlayan müfettişin kiliseden çıkmadığını da belgeleriyle ortaya koymuş ve haksızlığı ‘MEB'te başka müfettiş mi kalmadı?‘ başlığı ile gündeme getirmişti.

Akit’in haberinden sonra Aytaç öğretmene destek yağmaya başladı.

Eğitim Bir-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Mükremin Köse de öğrencileriyle paylaştığı dini içerikler nedeniyle hakkında yaptırım uygulandığını belirttiği öğretmen Aytaç Demir’e destek verdi.

Demir’in öğrencileriyle paylaştığı dini içerikler nedeniyle bazı yayın organları ve gruplar tarafından hedef alındığını ifade eden Köse, soruşturma sonucunda kademe ilerlemesinin durdurulması ve görev yeri değişikliği gibi yaptırımlar uygulandığını, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

ALLAH SEVGİSİNİ ANLATMAK NE ZAMANDIR SUÇ OLDU?

Demir’in öğrencilerine manevi değerleri ve güzel ahlakı anlatmaya çalıştığını belirten Köse, şu ifadeleri kullandı: “Aytaç Demir Hoca’nın suçu ne? Çocuklara Allah’ı hatırlatmak, Peygamberimizin güzel ahlakını anlatmak, iyiliği ve doğruluğu öğütlemek mi?”

Ailelerin çocuklarının akademik başarılarının yanı sıra ahlaklı ve vicdanlı bireyler olarak yetişmesini isteme hakkı bulunduğunu vurgulayan Köse, doğruluk, merhamet ve kul hakkının da eğitimde önemli olduğunu söyledi.

Demir’e verilen cezaların, benzer değerleri çocuklarına aktarmak isteyen velileri ve eğitimcileri de etkilediğini söyleyen Köse, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Aytaç Hoca yalnız değildir. İnancını, değerlerini ve mesleki onurunu koruyan, haksızlığa uğrayan eğitimcilerin yanındayız.”