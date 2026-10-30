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Teknoloji Milyarlarca kullanıcıyı çileden çıkaran eziyet bitti! Microsoft nihayet pes etti ve Windows 11 sağ tık menüsüne neşter vurdu
Teknoloji

Milyarlarca kullanıcıyı çileden çıkaran eziyet bitti! Microsoft nihayet pes etti ve Windows 11 sağ tık menüsüne neşter vurdu

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Milyarlarca kullanıcıyı çileden çıkaran eziyet bitti! Microsoft nihayet pes etti ve Windows 11 sağ tık menüsüne neşter vurdu

Yazılım devi Microsoft, Windows 11 kullanıcılarının ilk günden beri şikayet ettiği, yavaşlığıyla ve kalabalık yapısıyla can sıkan sağ tık (bağlam) menüsü için nihayet geri adım attı. 23 Ekim 2026 tarihinde Beta kanalındaki Insider kullanıcılarına sunulan Build 26220.9757 sürümüyle birlikte, Dosya Gezgini'nin en hantal halkası baştan aşağı özelleştirilebilir hale getirildi.

Windows 11, Beta kanalındaki Insider kullanıcıları için yeni bir ön izleme sürümü aldı. 23 Ekim 2026 tarihinde yayınlanan Build 26220.9757, Windows 11 sürüm 25H2 tabanını kullanıyor ve özellikle Dosya Gezgini ile Ayarlar uygulamasında bazı önemli değişiklikler getiriyor.

Güncellemenin en dikkat çekici tarafı, uzun süredir eleştirilen sağ tık menüsünün yeniden düzenlenmesi. Microsoft, menünün zaman içinde hem kalabalıklaştığını hem de uygulamaların eklediği seçenekler nedeniyle yavaşlayabildiğini belirtiyor.

 

Windows 11 Sağ Tık Menüsü Artık Özelleştirilebilecek

Windows 11 Build 26220.9757 ile Dosya Gezgini’nin sağ tık menüsüne yeni bir Customize seçeneği ekleniyor. Bu kısayol, Ayarlar > Kişiselleştirme > Bağlam Menüsü bölümündeki yeni ayar sayfasını açıyor ve kullanıcıların menüde hangi seçeneklerin görüneceğini değiştirmesine izin veriyor.

Yeni sayfadan “Gönder” veya “Kısayol oluştur” gibi yerleşik komutlar açılıp kapatılabiliyor. Daha önce Windows 11’in ana menüsünde bulunmayan Yazdır gibi bazı seçenekler de etkinleştirilebiliyor. Uygulamaların eklediği menü uzantıları ana menüde veya alt menüde gösterilebiliyor, hatta alt menü tamamen gizlenebiliyor.

Kes, Kopyala, Yapıştır, Yeniden Adlandır, Sil ve Paylaş gibi sık kullanılan komutların konumu da değiştirilebilecek. Kullanıcılar bu seçenekleri Windows 10’a daha yakın şekilde simgeler yerine doğrudan metin olarak menü içine yerleştirebilecek. Özellikler seçeneği de menünün en altına taşınabilecek.

Güncelleme ayrıca Ayarlar uygulamasının ana sayfasındaki yükleme süresini azaltmaya yönelik performans iyileştirmeleri içeriyor. Microsoft henüz herhangi bir hız ölçümü paylaşmadı. Yeni özellikler kademeli olarak dağıtıldığı için Build 26220.9757 kullanan herkes bunları hemen göremeyebilir. Ayrı 26H1 kanalındaki Insider kullanıcıları ise bu sürüm yerine Build 28020.3292 alıyor.

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