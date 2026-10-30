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Herkes ters köşe olacak! Kadir İnanır’ın mal varlığı açıklandı

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Herkes ters köşe olacak! Kadir İnanır’ın mal varlığı açıklandı

Oyuncu Kadir İnanır’ın vefatının ardından akrabaları ile evlilik dışı ilişki yaşadığı Jülide Kural arasında kopan miras fırtınası tüm hızıyla devam ediyor. Kamuoyunda dolaşan büyük servet ve 25 adet Rolex saat iddialarını sert bir dille yalanlayan Jülide Kural, usta oyuncunun mal varlığının sadece birlikte yaşadıkları ev, üç eski otomobil ve bir miktar banka birikiminden ibaret olduğunu açıkladı. Kendisine yönelik suçlamalara tepki gösteren Kural, asıl meselenin bir miras kavgası değil, kendi emeğiyle var olmuş bağımsız bir kadını hedef alma çabası olduğunu vurguladı.

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Foto - Herkes ters köşe olacak! Kadir İnanır’ın mal varlığı açıklandı

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Kadir İnanır’ın mirası hakkında tartışmalar sürüyor. İnanır’ın mirasını bıraktığı hayat arkadaşı Jülide Kural yaptığı açıklamada usta oyuncunun mal varlığının üç eski otomobil, banka birikimi ve birlikte yaşadıkları evden oluştuğunu belirterek 25 Rolex saat iddiasını reddetti.

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Foto - Herkes ters köşe olacak! Kadir İnanır’ın mal varlığı açıklandı

Türk sinemasının usta isimleri arasında yer alan Kadir İnanır’ın vefatı ardından akrabaları ve hayat arkadaşı Jülide Kural arasında yaşanan miras tartışması devam ediyor. Sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural, kamuoyunda konuşulan servet iddialarına açıklık getirirken kendisi hakkında ortaya atılan suçlamalara da tepki gösterdi.

#3
Foto - Herkes ters köşe olacak! Kadir İnanır’ın mal varlığı açıklandı

T24'ten Sibel Yükler'e konuşan Jülide Kural, Kadir İnanır'ın mal varlığına ilişkin iddiaların gerçek olmadığını savunarak, İnanır’ın büyük bir servet sahibi olmadığını belirtti.

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Foto - Herkes ters köşe olacak! Kadir İnanır’ın mal varlığı açıklandı

Kural, sanatçının mal varlığının birlikte yaşadıkları ev, üç eski otomobil ve bankadaki bir miktar birikimden ibaret olduğunu söyledi.

#5
Foto - Herkes ters köşe olacak! Kadir İnanır’ın mal varlığı açıklandı

Kural, kamuoyunda gündeme gelen 25 Rolex saat iddiasının da gerçeği yansıtmadığını belirterek bu yöndeki söylemlere karşı çıktı.

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