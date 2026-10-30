Herkes ters köşe olacak! Kadir İnanır’ın mal varlığı açıklandı

Oyuncu Kadir İnanır’ın vefatının ardından akrabaları ile evlilik dışı ilişki yaşadığı Jülide Kural arasında kopan miras fırtınası tüm hızıyla devam ediyor. Kamuoyunda dolaşan büyük servet ve 25 adet Rolex saat iddialarını sert bir dille yalanlayan Jülide Kural, usta oyuncunun mal varlığının sadece birlikte yaşadıkları ev, üç eski otomobil ve bir miktar banka birikiminden ibaret olduğunu açıkladı. Kendisine yönelik suçlamalara tepki gösteren Kural, asıl meselenin bir miras kavgası değil, kendi emeğiyle var olmuş bağımsız bir kadını hedef alma çabası olduğunu vurguladı.