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Gündem Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeni partisi belli oldu
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Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeni partisi belli oldu

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Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeni partisi belli oldu

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve hakkında adli süreçler devam eden CHP'li eski belediye başkanı Ahmet Özer, siyaset sahnesinde dikkat çeken bir adım attı. Özer'in, kurucular kurulu ve parti yönetimiyle temaslarının ardından Yeni Parti rozetini taktığı öğrenildi.

İstanbul'daki ilçe belediyelerinde Yeni Parti'ye geçişler sürüyor. Kadıköy, Maltepe, Çatalca, Küçükçekmece, Bakırköy ve Büyükçekmece'deki katılımların ardından, bir isim daha Yeni Parti'ye geçti.

AHMET ÖZER, YENİ PARTİ'YE GEÇTİ

Hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan, söz konusu süreçte görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik; Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi’nin Yeni Parti'ye geçtiğini duyurmuştu.

 

İLK OLARAK KADIKÖY VE MALTEPE BELEDİYELERİ YENİ PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

İstanbul'da Yeni Parti'ye katılım ilk olarak Kadıköy Belediyesi ile yaşanmıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı geçtiğimiz hafta Yeni Parti'ye katıldığını açıklamıştı. Ardından Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de Yeni Parti'ye katılma kararı almıştı.

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