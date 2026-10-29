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Gündem Almanya’da da skandala imza atmış! Mustafa Sarıgül’ün Berlin vukuatı ortaya çıktı
Gündem

Almanya’da da skandala imza atmış! Mustafa Sarıgül’ün Berlin vukuatı ortaya çıktı

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Almanya’da da skandala imza atmış! Mustafa Sarıgül’ün Berlin vukuatı ortaya çıktı

Siyasi hayatı ve belediye başkanlığı dönemleri tartışmalarla dolu olan Mustafa Sarıgül’ün geçmişte Berlin’de karıştığı karanlık ilişkiler ve skandallar zinciri yeniden gündeme taşındı. Şişli Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Alman polis kayıtlarına ve basına yansıyan bilgilere göre; Sarıgül’ün Berlin’de borç-alacak kavgasına tutuştuğu ve Alman emniyeti tarafından saatlerce gözaltında tutulduğu belirlendi.

 ÖZEL HABER 

Edinilen bilgilere göre olay 2003 yılında Berlin'de meydana geldi.

Kafaya kül tablası fırlatmış! 

Mustafa Sarıgül ile Mehmet Aygün (Hasır Restaurant) ve Dr. Yaşar Sarıgül arasında geçmişe dayanan finansal anlaşmazlıklar ve borç iddiaları nedeniyle şiddetli bir arbede yaşandı. Hatta Sarıgül’ün tartışma esnasında Dr. Yaşar Sarıgül’ün kafasına kül tablası fırlattığı iddiaları idari tutanaklara geçti.

Adamın pislikleri Berlin’e kadar sıçramış

Berlin polis kayıtlarına ve basına yansıyan bilgilere göre; Mustafa Sarıgül ile Mehmet Aygün (Hasır Restaurant) ve Dr. Yaşar Sarıgül arasında geçmişe dayanan borç iddiaları nedeniyle tartışma ve arbede yaşandığı, konuyla ilgili polise şikayette bulunulduğu belirtiliyor.

Tegel Havalimanı’nda 12 saatlik gözaltı şoku!

Hatta Mustafa Sarıgül ve Mehmet Aygün, Berlin Tegel Havalimanı’nda Türkiye’ye uçmak isterken Alman polisi tarafından alıkonuluyor ve 12 saatlik gözaltı süresinin ardından serbest bırakılıyorlar.

O dönemde Sarıgül, Şişli Belediye Başkanı’ydı.

Oradaki işgüzarlıkları yetmemiş gibi Berlin’de de birilerinden nemalanma peşine düşmüş.

Mustafa Sarıgül’ün Dr. Yaşar Sarıgül’ün kafasına kül tablası fırlattığı da söylenenler arasında. Yıl 2003.

Yaşar ve Sema Sarıgül çiftini Berlinliler iyi hatırlar.

80’li ve 90’lı yıllarda Berlin’de yayın yapan TD1 televizyonunda, Lacomed adlı şirketleri üzerinden estetik konulu program sunarlardı.

Sarıgül çiftinin Mustafa Sarıgül ailesi ile bir yakınlığı olmadığı, soyad benzerliğinden ibaret olduğu da öğrenildi.

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