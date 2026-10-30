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70 yıl adada bekledi: Hükümet bir çözüm arıyor!

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70 yıl adada bekledi: Hükümet bir çözüm arıyor!

Arjantin’in Patagonya bölgesinde Nahuel Hupi Milli Parkı’nda ye alan Victoria Adası’na 1950 yılında Asya kökenli olduğu bilinen gümüş sülünler getirildi.

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Foto - 70 yıl adada bekledi: Hükümet bir çözüm arıyor!

Yeni yaşam alanlarına uyum sağlayan kuşlar giderek adada çoğaldılar ve bölgeye yayıldılar.

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Foto - 70 yıl adada bekledi: Hükümet bir çözüm arıyor!

VİCTORİA ADASI'NDA BEKLENMEDİK OLAYI TETİKLEDİLER Sülünler hakkında bölgede yıllar sonra ise yapılan araştırmalarda doğada beklenmedik bir olayı tetiklediler.

#3
Foto - 70 yıl adada bekledi: Hükümet bir çözüm arıyor!

ADANIN BİTKİ ÖRTÜSÜNÜ DEĞİŞTİRDİLER Bilim insanları gümüş sülünlerin adaya dışardan getirilen bitkilerin tohumlarından beslendiği, bu tohumları ise dışkılama aracılığıyla farklı bölgelere taşıdıkları tespit edildi.

#4
Foto - 70 yıl adada bekledi: Hükümet bir çözüm arıyor!

Böylelikle adada bulunmayan bazı bitki türlerinin de yayılmasını kolaylaştırarak bölgenin bitki örtüsünün değiştiği ortaya çıktı.

#5
Foto - 70 yıl adada bekledi: Hükümet bir çözüm arıyor!

İNSANLARIN BULUNDUĞU BÖLGELERDE SIK SIK GÖRÜLMEYE BAŞLADILAR Arjantin Ulusal Bilimsel ve Teknik Araştırma Komitesi (CONICET) ve Comahue Ulusal Üniversitesinin ortaklaşa yaptığı araştırmalar kapsamında gümüş renkli sülünlerin insan faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde sık rastlandığı belirtildi.

#6
Foto - 70 yıl adada bekledi: Hükümet bir çözüm arıyor!

Gümüş sülünlerin bölgeye verdikleri zarar nedeniyle Arjantin’de 2021 yılında kontrollü kullanıma tabi türler kategorisine yerleştirildi.

#7
Foto - 70 yıl adada bekledi: Hükümet bir çözüm arıyor!

Kuşların Victoria Adası’ndan tamamen uzaklaştırılma kararı alınmazken alınan yeni kararla dışardan adaya getirilen türlerin baskınlığını azaltmak ve bitki örtüsünü korumak amacıyla yeni çalışmalar başlatılacağı duyuruldu.

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