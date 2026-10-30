Mahrem verileriniz artık reklam ağlarına yem edilecek!

Google, 16 Ekim 2026 tarihinde gizlilik politikasında yaptığı değişiklikle Gmail, Drive ve Google Fotoğraflar verilerinin reklam amaçlı kullanımına yönelik önemli bir istisna ekledi. Önceki politika, bu hizmetlerdeki içeriklerin kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanılmadığını açık biçimde belirtiyordu.

Yeni düzenleme ise kullanıcıların bu verileri reklam destekleyen başka Google hizmetlerine bağlaması halinde farklı bir tablo ortaya çıkarıyor. Bunun şu an bilinen en önemli örneği, Gmail ve Google Fotoğraflar’ı Arama ile birleştiren Personal Intelligence özelliği.

Google Gmail ve Fotoğraflar Verilerini Nasıl Kullanacak?

Google, Gmail gelen kutusunu veya Fotoğraflar kütüphanesini doğrudan reklam hedeflemek için kullanmadığını belirtiyor. Ancak Personal Intelligence etkinleştirildiğinde bu hizmetlerden oluşturulan özetler, kısa alıntılar ve yapay zekâ tarafından çıkarılan bilgiler Arama sonuçlarının ve reklamların kişiselleştirilmesinde kullanılabiliyor.

Örneğin yapay zekâ, geçmiş rezervasyon e-postalarından kullanıcının tercih ettiği restoran türlerini anlayarak Arama’daki önerileri kişiselleştirebiliyor. Aynı çıkarımlar reklamların belirlenmesinde de kullanılabiliyor. Google’a göre reklamverenler Gmail veya Google Fotoğraflar içeriğine doğrudan erişemiyor. Sağlık, din ve cinsel yönelim gibi hassas kategoriler de reklam kişiselleştirmesinin dışında tutuluyor.

Bağlantının etkisi yalnızca reklamlarla sınırlı değil. Google’ın açıklamasına göre oluşturulan özet ve çıkarımlar üretken yapay zekâ modellerinin eğitilmesinde de kullanılabiliyor. Verilerin bir bölümü insan inceleyiciler tarafından değerlendirilebiliyor. Uygulamalar daha sonra bağlantıdan çıkarılsa bile Arama geçmişine daha önce kaydedilmiş veriler, kullanıcı tarafından silinene kadar eğitim amacıyla kullanılmaya devam edebiliyor.

Personal Intelligence şu anda Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve İsviçre’de kullanılamıyor. Dolayısıyla yeni istisnanın bu bölgelerde şu an doğrudan bir etkisi bulunmuyor. Desteklenen ülkelerde ise kullanıcılar Google Hesabı içindeki Search Services Personalization bölümünden Gmail ve Google Fotoğraflar bağlantılarını ayrı ayrı kapatabiliyor.