Türkiye'den Mali'deki terör saldırısına kınama! Türkiye Mali'de güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısını kınayarak, söz konusu saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Mali’nin Mopti bölgesinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, kardeş Mali halkı ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Mali'nin merkezindeki Mopti bölgesinde dün bir askeri üsse yapılan saldırıda 21 ordu mensubu yaşamını yitirmişti.

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