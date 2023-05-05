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Gündem Türkiye'den KKTC'deki yangına helikopter desteği
Gündem

Türkiye'den KKTC'deki yangına helikopter desteği

Yeniakit Publisher
2023-05-05 22:59:00 -
Türkiye'den KKTC'deki yangına helikopter desteği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Güzelyurt'un Yeşilırmak bölgesinde çıkan yangına 2 helikopter, 50'ye yakın yangın söndürme aracı ve iş makinesiyle yangın söndürme desteği sağlandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Güzelyurt'un Yeşilırmak bölgesinde meydana gelen yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 adet AS-532 tipi helikopter ve Kara Havacılık Komutanlığına ait 1 adet S-70 helikopterin yanı sıra 50'ye yakın yangın söndürme aracı ve iş makinesi ile yangın söndürme desteği sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

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