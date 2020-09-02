Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'
Karadeniz'deki doğalgaz keşfinden dolayı Türkiye'yi tebrik eden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, "Eğer Türkiye, net bir şekilde enerji ihracatçısı olursa, Hindistan en büyük alıcı olacaktır." dedi.
Türkiye'nin Karadeniz'de Fatih sondaj gemisiyle gerçekleştirdiği doğalgaz keşfi birçok ülkeyi heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu keşif sonrası Türkiye'den ilk doğalgaz alım teklifi bugün geldi. Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, Türkiye'den doğalgaz almak istediklerini söyledi.
'Hindistan en büyük alıcı olacak'
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Interconnected Business Series Türkiye-Hindistan webinarı bugün gerçekleşti. Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, Türkiye'yi doğalgaz keşfinden dolayı tebrik etti. İki ülkenin güçlü yönleriyle iş birliğini arttırması gerektiğini belirten Panda, ülkesinin doğalgaz talebinin çok fazla olduğunu ve Türkiye'nin net bir şekilde enerji ihracatçısı olması durumunda Hindistan'ın Türkiye'den doğalgaz alan en büyük alıcı olacağını söyledi.