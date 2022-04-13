Suudi Arabistan yönetimi bu yıl hac için 1 milyon misafir konuk edeceklerini duyurdu. Türkiye için ne kadarlık bin kontenjanın ayrıldığı, hacca gidecek olanların kim olduğunun nasıl belirleneceği, 2020 hac kuralarının geçerli olup olmadığı araştırılıyor.

Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek? Hacca gidecek adaylar nasıl belirlenecek?

Türkiye’de 2020 yılının ocak ayında hac kuraları çekilmiş ancak salgın sebebiyle 2020 ve 2021’de ülkemizden kutsal topraklara gidilmedi. 2022 yılında ise hac için Türkiye’ye ne kadarlık bir kontenjan ayrıldığı merak ediliyor. Konu hakkında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklama yaptı. Ali Erbaş, “2020'de 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. 84 binden ilk 30 bini ya da 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız. Net rakamı Suudi Arabistan açıklayacak" dedi.

Erbaş, 84 bin kişi arasından hacca gidecek olanların nasıl belirleneceğine ilişkin soruya, "Diyelim ki ilk 30 bini alırız, eğer o ilk 30 bin içerisinden gitmeyecekler olursa, geriden gelenleri onların yerine katarız. İkinci bir kura olmayacak" cevabını verdi.