2020 yılından bu yana hacca gitmeyi bekleyenler, Türkiye’den 2022 yılı için haccı adaylı kabul edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, bu sene Türkiye’den kaç kişi hacca gidecek? 65 yaş üstü hacca gidemeyecek mi?

Türkiye'den hacca gidilecek mi? 65 yaş üstü hacca gidemeyecek mi?

Suudi Arabistan yönetimi 2020 ve 2021 yıllarında koronavirüs salgını sebebiyle hac görevi için ülke dışından misafir kabul edilmedi. 2022 yılı hac vazifesi içinse Suudi Arabistan kontenjan belirledi. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan açıklama geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında Suudi Arabistan'da yaşayan Müslümanlar içerisinden temsili olarak çok az kişiye hac vazifesini yapabilme izni verildiği hatırlatıldı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından, 2022 yılında yurt içi ve yurt dışından toplam 1 milyon hacı adayının kabul edileceğinin ve 65 yaş altındaki hacı adaylarının hac ibadetlerini yapabileceklerinin duyurulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanlığımız süreci yakından takip etmekte ve ilgili Bakanlıkla görüşmelerini sürdürmektedir. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği, Suudi Arabistan makamları tarafından çok yakın zamanda konuyla ilgili açıklamanın yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir. Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."